“Crescita lenta ma costante” del Gino Lisa: in vista nuove rotte per esaudire i "desideri europei"

Lumiwings e Aeroporti di Puglia stanno conducendo analisi di mercato per attivare nuove rotte dal Gino Lisa. “Abbiamo dei piani per il futuro, che però sono in fase di valutazione – fa sapere Chiara Rebughini, direttore commerciale della compagnia che opera da settembre del 2022 a Foggia - Prima tendiamo a consolidare il traffico che già abbiamo, in previsione di ulteriori sviluppi”.

Non si sbilancia su destinazioni e tempi. Qualche indizio in più arriverà dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile: “Stiamo lavorando ad una pianificazione strategica delle rotte di grande soddisfazione per il territorio, una richiesta che viene dalle associazioni di categoria che hanno bisogno di organizzare la loro stagione turistica, e coglierà appiano i desideri europei di questa provincia”.

Le percentuali di riempimento degli aeromobili che, ad oggi, effettuano i collegamenti non preoccupano la compagnia: “Sono in linea con le nostre previsioni – afferma Rebughini - La crescita è lenta, ma costante. Dall'inizio ad oggi, piano piano, i numeri stanno crescendo, e di questo siamo molto soddisfatti”.

In corso valutazioni anche sul volo Foggia-Catania. Lumiwings non vuole rinunciare a un collegamento con la Sicilia: “Valuteremo se tenere lo stagionale o passare all’annuale”.