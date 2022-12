Altre compagnie e rotte nel futuro del Gino Lisa: "Se i flussi aumentano e il sistema di Capitanata dà una mano"

Si lavora per il futuro del 'Gino Lisa', dai pacchetti di biglietti per le attività economiche allo scalo di Milano Linate. Quest'ultimo comporterebbe un'impennata di presenze, essendo Linate vicinissima al capoluogo lombardo

Un buon inizio per la nuova vita dell'aeroporto Gino Lisa. Ma sicuramente c'è ancora tanto da lavorare. Questa mattina, in Camera di Commercio, si è discusso proprio degli aspetti su sui puntare per dare un futuro al 'Gino Lisa'.

L'assessore regionale Raffaele Piemontese, ha spiegato i punti cardine da cui partire, come i trasporti: bisognerà migliorare la rete dei trasporti pubblici per raggiungere in modo più agevole lo scalo foggiano.

Ad oggi c'è una media di presenze, sui voli della Lumiwings, di circa il 40% dei posti disponibili. Non male, ma da migliorare. Si sta lavorando, con la Camera di Commercio, per creare dei pacchetti di biglietti a prezzi agevolati, per le aziende turistiche e commerciali. Si attende pure la manifestazione di interesse da parte di altre compagnie aeree che vogliano da e verso il Gino Lisa.

Un tema, insomma, quello del Gino Lisa, che tiene banco ogni giorno, per far sì che non finisca tutto in una bolla di sapone come accaduto in passato.