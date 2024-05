A Foggia arrivano 180 nuove campane: obiettivo passare da 7 a 30 chili di vetro ad abitante raccolti

Passano da 188 a 368 le campane del vetro in città. Praticamente, il doppio. A Foggia arrivano 180 nuove campane con Rfid, tecnologia di identificazione digitale. Sono state acquistate con un finanziamento di 353.240 euro insieme a 1050 carrellati da 240 litri, già impiegati per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche, e a 2 casse scarrabili con gru per lo svuotamento.

Amiu Puglia, su delega del Comune di Foggia quando era ancora gestito dalla commissione straordinaria, ha partecipato al bando Anci CoReve 2023 e il progetto presentato, tra i 56 ammessi, è risultato beneficiario di un contributo di 247.268 euro. Gli altri 100mila euro circa rappresentano la quota di co-finanziamento.

“Noi oggi raccogliamo 7 kg/abitante di vetro - ha riferito il direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli a proposito dei dati di Foggia – e lo diciamo perché bisogna avere il coraggio di tracciare nuove traiettorie”.

Nella sala consiliare del Comune presenta un “progetto industriale di strutturazione della raccolta del vetro nell’ottica dell’economia circolare, che possa portare Foggia ai livelli delle eccellenze nazionali”.

L’obiettivo più realistico oscillerebbe tra i 25 e i 30 chili ad abitante annui, a sentire Gianni Scotti, presidente CoReVe: “Non bisogna porsi dei traguardi esagerati”.

La media nazionale, al 2022, si attestava sui 42,6 Kg/abitante, ma al Sud il dato scende a 35,5 Kg/ab. In Puglia si registra una media di 36,7 Kg/abitante.

È stato il numero uno del Consorzio per il recupero e il riciclo del vetro a illustrare i dati a livello nazionale. “L’Italia è il terzo Paese al mondo per la produzione di bottiglie e vasi”, ma il tasso di riciclo sfiora l’81%. “Ci riteniamo i migliori”, ha detto Scotti.

“Siamo contenti – ha aggiunto – quando possiamo trovare l’entusiasmo che abbiamo visto qui, nell’Amministrazione comunale, in una città che è consapevole di essere un po’ indietro, ma che ha l’entusiasmo per andare avanti”. Si aspetta “grandissimi miglioramenti”, considerato l’impegno.

A Palazzo di Città è arrivata oggi per la prima volta anche la nuova presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, che punta ad accorciare il divario con le altre città: “È il primo passo di una strada che ormai abbiamo intrapreso con il Comune di Foggia per incrementare la percentuale di raccolta differenziata”.

Foggia “partiva da una situazione meno avanzata rispetto ad altre città italiane – ha detto, più in generale, ai microfoni dei giornalisti – abbiamo fatto un lavoro di pianificazione e di programmazione i cui primi risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Presente in sala anche Raphael Rossi, componente del Cda di Amiu Puglia in rappresentanza del Comune di Foggia, scelto dai commissari.

“Siamo di fronte anche a un cambio culturale”, lo rimarcano la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e gli assessori all’Ambiente, Lucia Aprile, e alle Partecipate, Davide Emanuele. Contano di innescare un circuito virtuoso.

A settembre, Amiu Puglia aveva censito 315 postazioni di raccolta del vetro, ma molte presentavano carrellati al posto delle campane. Entro la prossima settimana sarà completata l’installazione delle nuove attrezzature. Le postazioni sono state ottimizzate in base al numero di abitanti.

Una mappa interattiva consentirà di individuare le nuove postazioni. Il QR Code sarà presente sul materiale informativo che sarà distribuito nell’ambito della campagna di comunicazione ‘A Foggia il vetro sta in campana!’, finanziata sempre dal bando Anci-CoReVe e realizzata anche in collaborazione con l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Saranno organizzati, infatti, giochi ed eventi dedicati alle famiglie e ai giovani negli oratori, nelle parrocchie e nei quartieri, anche grazie al coinvolgimento di influencer locali. Gli eventi partiranno già la prossima settimana e dureranno tutta l’estate.

“Da oggi – ha detto Massimo Santucci di Officine Sostenibili, che ha curato la campagna di comunicazione – Foggia cambia pagina”.