Nuova Statale 89 'Garganica', pubblicato il bando da 315 milioni di euro: la durata massima dei lavori è di 1580 giorni

Quest'oggi Anas ha pubblicato il bando per affidare con appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all?art. 23 del Codice dei Contratti, i lavori per la realizzazione della nuova Strada Statale '89 Garganica'.

Le attività riguarderanno la realizzazione di un arco viabile a servizio dei centri della costa arretrandosene (per 2-4 km) ed allacciandosene ad essi attraverso le viabilità radiali esistenti. Il 1° lotto include il territorio tra Vico del Gargano e Vieste?, il 1° stralcio include il territorio tra Vico del Gargano e Peschici.

L?appalto, per un valore complessivo di circa 315 milioni di euro, prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, l?esecuzione dei lavori, ed i servizi di monitoraggio ambientale ante opera e in corso d?opera, geotecnico e strutturale.

L?oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione. Trattasi di appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell?art. 28 del Codice. La durata dei lavori, a seconda dei cantieri in atto, è stata programmata per un massimo di 1580 giorni.

Anas aggiudicherà l?appalto mediante procedura ristretta ai sensi dell?art. 61 del Codice secondo il criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le domande di partecipazione digitali, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas entro e non oltre le ore 12 del 2 maggio 2023.