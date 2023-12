Foggia-Cervaro: pubblicata la gara per la nuova fermata Av: attivazione prevista entro il 2026

La nuova fermata sarà dotata di un parcheggio di interscambio ferro – gomma per un totale di 306 posti auto di cui 6 per persone a mobilità ridotta, un’area kiss&ride, 16 posti bici, 16 posti moto, due stalli per fermata bus/BRT e un terminal bus per lo stazionamento