Gino Lisa, Emiliano raggiunge Piemontese a Foggia: per presentare i lavori della nuova aerostazione

Sarà soltanto una coincidenza, ma esattamente così come avvenne per l'ultimazione dei lavori della pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia allungata a 2 km, in occasione delle scorse elezioni regionali, da Bari Michele Emiliano e Raffaele Piemontese - presidente e vice della Regione Puglia - a pochi giorni dal voto e a poco più di un anno dalla ripresa dei voli, tornano in pista per portare novità buone sullo scalo foggiano.

Giovedì 19, insieme al numero uno dell'Enac, Pierluigi Di Palma, al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e all'assessore regionale ai Trasporti e al Bilancio, Anita Mauridinoia, parteciperanno alla presentazione degli interventi di riqualificazione architettonico funzionale che interesseranno l'aerostazione passeggeri.

I lavori dovrebbero cominciare a brevissimo e terminare non oltre la primavera del prossimo anno. L’evento, peraltro, verrà finanche trasmesso in diretta streaming su una pagina Facebook appena aperta (clicca qui).

Intanto, è quasi fatta per la caserma dei vigili del fuoco, che consentirà di passare ad una categoria antincendio superiore e portare al Gino Lisa altre tipologie di velivoli o aerei a pieno carico.