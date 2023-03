Manutenzione del verde: è attivo un numero per le segnalazioni dei foggiani

È comparso da poche ore sul sito del Comune di Foggia, in bella vista sull'home page, sotto gli orari di apertura di Palazzo di Città, il nuovo numero verde per le segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico in città: 800061722.

Il centralino è già attivo. Risponde la società cooperativa Tre Fiammelle. La chiamata è gratuita. Una voce guida informa che per segnalare un eventuale disservizio occorre indicare un proprio recapito telefonico e una breve descrizione dell’anomalia.

Almeno per il momento, le opzioni disponibili riguardano la sola città di Foggia, e non altri comuni in cui opera l’impresa, e comprendono anche altri servizi: digitando 1, infatti, si può inoltrare una segnalazione inerente il servizio di pulizia e sanificazione uffici, scuole d’infanzia, superfici esterne di scuole elementari, medie e degli impianti sportivi; per il servizio di manutenzione del verde pubblico orizzontale e verticale, invece, occorre premere il tasto 2.

Almeno in orario di ufficio, risponde un operatore, dopo pochi secondi di attesa. Il numero funziona, lo abbiamo testato. Hanno già ricevuto le prime telefonate. Il servizio sarebbe ancora in fase sperimentale, per questo motivo non è stato ancora pubblicizzato dal Comune.

La società Tre Fiammelle lavora con il Consorzio Nazionale Servizi, che si è aggiudicato ad agosto dell’anno scorso il servizio per la manutenzione del verde pubblico fino al 2025. Dal 2021, si occupa anche del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, e un anno fa è partito l’appalto di cinque anni per la manutenzione delle strade e marciapiedi.

L’impresa è stata recentemente raggiunta da interdittiva antimafia e ha annunciato ricorso al Tar, ma nel caso dei servizi pubblici essenziali, le stazioni appaltanti non procedono alla risoluzione dei contratti, tuttora in corso.

A proposito di manutenzione del verde, oggi dal Comune hanno fatto sapere che in queste settimane, soprattutto nelle zone della città più trafficate, sono in corso potature e spalcature degli alberi. Gli interventi riguardano in particolare pini di diverse specie appesantiti e a rischio caduta. Le strade interessate, in questi giorni, sono viale Michelangelo e via Telesforo.

A fine mese sono previsti analoghi interventi nelle vicinanze delle scuole San Pio X e Livio Tempesta. Dall’Ufficio Ambiente garantiscono: nessuna capitozzatura.