Gino Lisa appetibile per voli privati. Milano e Torino una garanzia, buoni numeri per Monstar a settembre

Mondo Gino Lisa, la community che dal 2009 sostiene lo sviluppo e la crescita dell'Aeroporto di Foggia e di tutto il territorio circostante, ha pubblicato i numeri che lo scalo dauno ha fatto registrare a settembre: sono stati 5.299, a cui vanno aggiunti anche quelli provenienti dall'aviazione generale, come "colpo di coda" del periodo estivo che ha visto l'affollamento del parcheggio aeromobili dello scalo di viale degli Aviatori.

Tra andata e ritorno - si legge - i voli per Mostar sono stati 16, con una media di 45 passeggeri a volo per un totale di passeggeri internazionali pari a 720.

Sulle tratte nazionali, rimangono solide le due rotte verso Milano (Malpensa operato dal lunedi al venerdi e Linate operato il sabato e la domenica) e di Torino (che viene infatti portato da 2 a 3 rotazioni settimanali con l'orario invernale), "le quali superano abbondantemente il 55%, soprattutto se si considera il collegamento del weekend con lo scalo cittadino della capitale meneghina" evidenzia la community,.

Concluse, "temporaneamente", le rotte con Verona e Catania, previste sin da subito solo con l'orario estivo, che tuttavia "non sono riuscite a garantire un'affluenza sufficiente di passeggeri per proseguire anche nell'orario invernale (quando statisticamente si viaggia di meno). Si tratta di collegamenti che con molta probabilità si vedranno nuovamente con la prossima stagione estiva, nei medesimi aeroporti oppure in scali comunque di riferimento per le stesse aree".

Mondo Gino Lisa prosegue e conclude: "Per quanto riguarda i decolli e gli atterraggi: tra andata e ritorno, sono stati 32 i voli con Milano Malpensa, 18 quelli con Milano Linate, 14 quelli con Torino, 18 quelli con Verona, 6 quelli con Catania e 16 quelli con Mostar, per un totale di 104. Continuano ad essere buoni anche i numeri dell'aviazione generale (109 movimenti). La "coda" di un fermento estivo dovuto anche alla chiusura dell'aeroporto di Salerno si è registrata anche nel mese di settembre: si tratta di un dato evidente di come lo scalo del nord della Puglia goda di una posizione geografica di rilievo, pertanto viene preso in considerazione da coloro che operano voli privati"