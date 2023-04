Il Gino Lisa prende il volo: la prima tratta internazionale, i collegamenti con Linate e gli accordi commerciali

Il 'Gino Lisa' pronto a spiccare il volo. Tante le novità annunciate negli ultimi giorni da Aeroporti di Puglia e Lumiwings, la compagnia greca che ha scommesso sullo scalo foggiano. E i risultati non si fanno attendere: lo dicono i dati, in particolare l'overbooking registrato in vista delle festività di Pasqua.

Nel dettaglio, i voli dei giorni giovedì 6, da Malpensa al Gino Lisa, e martedì 11 aprile a ritorno, sono andati in overbooking, ma la compagnia area e Aeroporti di Puglia non ha voluto perdere neanche un biglietto, quindi a nessun passeggero è stato negato l’imbarco. La società guidata da Antonio Vasile e la compagnia greca, infatti, si sono subito attivati per ulteriori corse e, soprattutto, slot aggiuntivi. In tempi record hanno predisposto tre voli extra e potenziato l’offerta.

L'offerta dei voli - Milano e Torino, presto anche Catania e Verona - è prossima ad aprirsi anche sullo scalo di Milano Linate (richiesto sin dalla riattivazione dell'aeroporto dauno) e alla tratta internazionale Foggia - Mostar (cittadina bosniaca vicina a Medjugorje) che potrebbe aprire un importante corridoio sul turismo religioso. Il volo, che verrà operato con una doppia frequenza settimanale, a partire dal 3 giugno - ogni mercoledì e sabato - sarà disponibile dalla prossima settimana sui sistemi di vendita della compagnia. Sempre nei prossimi giorni, inoltre, Lumiwings definirà gli orari dell’operativo.

L'operatività del Gino Lisa, intanto, si va via via completando con servizi accessori ma indispensabili per gli utenti. Uno di questi è il servizio taxi, che finalmente avrà un presidio fisso, con almeno due vetture, presso lo scalo di viale degli Aviatori. L'accordo è stato definito tra il comitato Vola Gino Lisa e una rappresentanza di tassisti locali. Una intesa che almeno in questa fase spegne le polemiche dei giorni scorsi. Su queste colonne un viaggiatore proveniente da Torino e atterrato "nel deserto del Gino Lisa" sotto a una pioggia battente, aveva lamentato la mancanza di mezzi di collegamento pubblici e anche privati. Non si era fatta attendere la replica del tassista che aveva preso in carico la sua richiesta: "Quasi sempre non portiamo a casa una corsa".

Ma non solo. Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, con l’intervento di Federalberghi provinciale, ha stretto una partnership con il vettore Luminwings per un’attività di marketing che ha il chiaro intento di promuovere il territorio, consolidare l’offerta turistica e offrire uno strumento per far conoscere la propria azienda alberghiera.

Sarà online, a breve, un sito raggiungibile dalla home page del sito istituzionale della Luminwings: attraverso un pulsante sarà possibile valorizzare le strutture turistiche del territorio favorendo l’incoming verso Foggia e provincia. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di un portale web che raccoglierà le strutture ricettive che vorranno aderire. Nel portale, tutte le strutture, geolocalizzate e mappate, avranno una scheda individuale con immagini, caratteristiche, servizi offerti e contatti diretti; l'utente finale, quindi potrà non solo prenotare il volo per Foggia ma anche selezionare, in base a un sistema di filtraggio, la struttura ricettiva in cui alloggiare. In sintesi, ogni struttura ricettiva avrà un’opportunità in più di farsi conoscere (continua a leggere).

Per veicolare le eccellenze del territorio, infine, è notizia di oggi l'annuncio della sponsorizzazione, da parte di Lumiwings, di bontà enogastronomiche del Foggiano a bordo degli aeromobili: si inizia con le famose Ostie Ripiene di Monte Sant'Angelo, fornite da Forno Taronna, che saranno presto degustate dai passeggeri dei voli Foggia - Milano e Milano - Foggia.