Al Grandapulia è tutto pronto per la 'Notte bianca dei saldi'

"Dal 6 luglio rinfresca il tuo guardaroba". Così il Grandapulia annuncia la Notte Bianca del Saldi che si terrà giovedì 6 luglio, quando i negozi e le attività di ristorazione resteranno aperti fino alle 24. Dalle 18, inoltre, ci sarà il 'Summer Fluo Party' nella casa capovolta con dj set.

Cos'è la casa capovolta

E una l'installazione cool, trendy e social. Un intero appartamento totalmente ricostruito, ma al contrario. Come in una casa vera e propria, ma è tutto totalmente all'opposto. Inaugurata il 30 maggio scorso, è possibile visitarla e farsi un selfie fino al 9 luglio. Gli orari, da lunedì a domenica, sono i seguenti: 11-15 e 16-20.

Per accedere gratuitamente basterà avere scaricata l'applicazione GrandAPPulia (che è gratuita) sul vostro smartphone, oppure aver effettuato, nella stessa giornata, acquisti in uno o più punti vendita del centro commerciale GrandApulia, per un valore complessivo minimo di 50 euro. Gli scontrini sono cumulabili.