Al Nord lavoro a tempo indeterminato e alloggio gratis: "Anche qui è tempo di cambiare"

Sta cambiando l’approccio dei datori nei confronti dei lavoratori. Il segnale arriva (neanche a dirlo) dal Nord dove una nota azienda veneta del terzo settore operante nella sanità sta cercando operatori socio sanitari e personale infermieristico da inserire nelle Rssa. L’azienda in questione, infatti, offre un contratto a tempo indeterminato, ma anche l’alloggio per i primi mesi. A far parlare non è tanto la tipologia del contratto.

"Si inizia ad andare oltre il recinto del contratto collettivo nazionale di lavoro – spiega Antonio Dell’Aquila di ‘Format’, ente di formazione, innovazione e lavoro fondato a Lucera nel 2001 – e si inizia a comprendere che chi offre lavoro deve anche essere attrattivo andando oltre il basilare aspetto economico e contrattuale. Il costo della vita nel Nord Italia non è equiparabile a quello del Meridione e quindi un’offerta di lavoro di quel genere deve mettere il lavoratore nelle condizioni temporali e pratiche di potersi organizzare rispetto a una nuova prospettiva di vita”.

Insomma, ciò che è sempre stato prerogativa del comparto turistico e della stagionalità dell’offerta lavorativa, oggi si allarga ad altri settori e rende l’Italia un po’ più vicina al resto d’Europa dove questa pratica è ormai consolidata. “Il mercato del lavoro si sta finalmente evolvendo – conclude Dell’Aquila – e le persone sono più attente alla loro qualità della vita mentre il mondo del lavoro inizia a recepire quella che si può definire una flessibilità non più applicata all’offerta, ma intesa come consapevolezza di doversi rapportare alla platea di chi cerca lavoro in maniera diversa, al passo con tempi che stanno inesorabilmente cambiando”.