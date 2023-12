Premiate le 47 'Stelle al merito del lavoro' pugliesi: ci sono quattro foggiani, due ordonesi e due ortesi

Quattro foggiani, due cittadini di Ordona ed altrettanti di Orta Nova sono stati decorati con la 'Stella al Merito del Lavoro'. L'onorificenza è conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ai lavoratori dipendenti d’impresa che si sono distinti, lungo il loro percorso lavorativo, per aver operato con perizia, laboriosità, buona condotta morale o in sensibili innovazioni tecnologiche e produttive.

La cerimonia si è svolta al teatro 'Petruzzelli' di Bari, davanti a numerose autorità pugliesi, tra cui il prefetto di Bari, Francesco Russo, quello di Foggia Maurizio Valiante, la sindaca di Ordona Adalgisa La Torre, l'assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo e il commissario prefettizio di Orta Nova, Angelo Caccavone.

Le onorificenze sono state consegnate agli ordonesi Gerardo Lensi, impiegato Fpt allo stabilimento di Foggia e Gianfranco Rago, quadro aziendale dello stabilimento di Foggia della Leonardo S.p.A. - divisione aerostrutture. Gli ortesi premiati, invece, sono Sergio Recchia e Mario Taralli, rispettivamente impiegato e quadro aziendale alla Leonardo S.p.A. di Foggia.

La 'Stella al Merito del Lavoro' è una decorazione della Repubblica Italiana che riprende e continua l'analoga decorazione istituita durante il Regno d'Italia e comporta il titolo di 'Maestro del Lavoro'. "Sono davvero orgogliosa di queste premiazioni - ha detto Adalgisa La Torre, prima cittadina di Ordona e presidente dell'Unione dei Cinque Reali Siti - poiché confermano l'operosità degli abitanti del nostro territorio, spesso e ingiustamente troppo bistrattato. Il basso Tavoliere è terra di eccellenze lavorative, di menti illuminate e di grandi risorse, che il resto dello Stivale ci invidia: lo testimoniano i numeri, visto che su 47 pugliesi premiati quest'anno, 13 sono della Capitanata e ben 4 dei Cinque Reali Siti".

“Mi congratulo con i lavoratori dei Cinque Reali Siti che sono stati insigniti di questo importante riconoscimento e che danno lustro al nostro territorio - ha detto il commissario prefettizio Angelo Caccavone - territorio bisognoso di buoni esempi e di speranza nel futuro. È un premio - ha concluso - che assume un valore simbolico e che deve essere considerato ancor più importante, visto che proprio quest’anno ricorre il centenario della istituzione della Stella al Merito del Lavoro". I neo maestri del lavoro saranno ulteriormente premiati durante una cerimonia che si terrà a breve al Palazzo Ex Gesuitico di Orta Nova.

I quattro foggiani sono stati premiati dall'assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo: "E’ stato emozionante partecipare al Teatro Petruzzelli di Bari alla cerimonia di consegna delle ‘Stelle al Merito del Lavoro’ conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a quarantasette cittadini pugliesi che si sono particolarmente distinti nel proprio ambito professionale “per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità”.

Accanto al Prefetto Maurizio Valiante, all’assessore regionale Gianni Stea e al Maestro del Lavoro Console sezione provinciale Roberto Bauco, sono stati premiati Mauro Bucci (Fpt Industrial), Lucia Delli Noci (Enel Energia), Giovanni Mancini (Leonardo Spa), Elisabetta Marchese (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e Giuseppe Merolla (anche lui in FPT Industrial). "A loro, poco abituati alle luci della ribalta, un sentito e doveroso ringraziamento per l’impegno, l’etica, le motivazioni non legate semplicemente alla progressione nella propria carriera ma alla sentita appartenenza alla comunità di riferimento, quella lavorativa e quella più generale che le proprie eccellenze non le valorizza mai abbastanza".