Spunta il progetto di un mega impianto di biometano, l'opposizione frena: "Il territorio rischia di diventare un ricettacolo di letame"

In Contrada Faugno, a San Paolo di Civitate, potrebbe sorgere un mega impianto per la produzione di biometano, a circa 3 Km dal centro abitato.

Il progetto è arrivato in Consiglio comunale lo scorso 16 aprile, ma l’opposizione ha tirato il freno a mano. La seduta straordinaria era stata convocata per discutere la richiesta di deroga agli indici urbanistici presentata dalla società proponente, la Tozzi Green Spa. Il sito individuato per la realizzazione dell’impianto, infatti, è un terreno agricolo.

Il progetto sarebbe stato presentato a fine 2023, ma i consiglieri di minoranza ne sono venuti a conoscenza solo un mese fa.

A riferire come sono andate le cose, dal punto di vista dell’opposizione, sono i consiglieri Francesco Marino, ex sindaco, Fernanda Vocino, Antonietta Ceddia e Giuliano Daniele Altieri.

Durante la seduta, nel testo della proposta di deliberazione, è emerso che oltre alla deroga agli indici urbanistici, di fatto, si approvava anche la costruzione dell’impianto.

Dopo una articolata discussione sul metodo, definito poco democratico e trasparente dalla minoranza capeggiata dall'ex sindaco, e sulla bontà o meno del progetto, l’opposizione ha ottenuto il rinvio dell’accapo per un approfondimento sul progetto.

Hanno lamentato il mancato coinvolgimento della cittadinanza, la totale assenza di informazioni sulle caratteristiche tecniche del progetto e paventano possibili rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini.

In sede di Consiglio, peraltro, è stata nominata una commissione informale che si sarebbe recata presso un impianto già esistente per raccogliere tutte le informazioni in merito.

“Dal sopralluogo sono emerse ulteriori perplessità sulla parte ingegneristica, sull’impatto ambientale e sul mancato pubblico interesse di tutta questa operazione”, fanno sapere i quattro consiglieri di opposizione.

L’impianto occuperebbe circa 42200 mq e, secondo quanto riferito dalla minoranza, dovrebbe trasformare in biometano 61000 tonnellate di materiale (sanza e scarti vegetali) di cui 10000 effluenti zootecnici, “col rischio di far diventare il nostro territorio un ricettacolo di letame proveniente da allevamenti di comuni limitrofi e non solo”, scrivono i consiglieri nel loro manifesto.

Non c’è stato alcun aggiornamento in Consiglio comunale, nonostante fosse stato concordato di proseguire il confronto in una successiva seduta. “Da allora ad oggi, vige il silenzio assoluto”, fa sapere la minoranza che invita sindaco e maggioranza a presentare il progetto alla cittadinanza, rendendosi disponibili ad un dibattito pubblico.

I cittadini, scrivono i quattro consiglieri, “hanno il diritto di sapere che cosa succede nel loro territorio, se ci saranno o meno benefici per la loro economia e quali conseguenze per la loro salute”.