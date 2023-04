Ataf pronta a implementare i servizi pro Gino Lisa

In corrispondenza della fermata in viale degli Aviatori, in prossimità dell’aeroporto, Ataf installerà le pensiline per rendere più confortevole l’attesa dei viaggiatori. L’azienda del trasporto pubblico locale ha accolto la richiesta formulata dal Comitato Vola Gino Lisa.

Il vice presidente Marcello Sciagura ha incontrato ieri l’ingegnere Leonardo Ciuffreda, responsabile dell'unità tecnica complessa, per discutere dell’implementazione dei collegamenti da e per l’aeroporto di Foggia, con l’intento di rendere efficiente e funzionale il servizio soprattutto in vista del periodo estivo.

Il Comitato ha offerto la sua disponibilità a collaborare con Ataf e la sua dirigenza per rendere più rapide e proficue le interlocuzioni con la compagnia Lumiwings e con Aeroporti di Puglia.

Si è anche discusso di una prossima attivazione del servizio navetta dedicato esclusivamente all’aeroporto, “servizio – precisa il presidente Maurizio Antonio Gargiulo – già attivato da Ataf, ma solo per il collegamento di fine giornata”. Si tratta dell'Airbus, che opera i collegamenti insieme alle linee 17, 18, 19 e F6. L'azienda è intenzionata ad implementare le sue corse, ma naturalmente l'operazione comporterebbe ulteriori costi di gestione e bisognerà, dunque, reperire ulteriori risorse.