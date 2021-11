Il Natale è uno spettacolo a Manfredonia: il popolo delle partite Iva regala un'atmosfera da favola alla città commissariata

Il Natale a Manfredonia è uno spettacolo ed è tutto merito delle partite Iva. Imprenditori e commercianti si sono rimboccati le maniche e hanno riempito di magia la città commissariata in attesa di eleggere il nuovo sindaco. È l'associazione Io sono partita Iva l'anima del progetto "Luci del Golfo", un'operazione di marketing senza precedenti che durerà fino al 16 gennaio.

Manfredonia è immersa in un'atmosfera da favola già dal 6 novembre, giorno dell'accensione delle luminarie. In Piazza Duomo è stato allestito un albero alto 15 metri, il corso e le traverse splendono di luce, addobbati da alberelli, il castello è un villaggio di Babbo Natale in piena regola, con installazioni luminose 3D, che rappresentano un'indiscutibile attrattiva turistica.

Sono quasi 200 i soci e non che hanno contribuito all'evento, circa 70 con un contributo significativo. Una sessantina di realtà si sono impegnate a illuminare la propria strada in piazza San Camillo, via San Francesco e via Tribuna. Da oggi è aperto ai visitatori anche il fossato del castello, trasformato in un luogo incantato abitato da elfi e principesse. In collaborazione con l'associazione DauniaTur, sono stati costruiti dei percorsi tematici per i turisti.

Purtroppo, sin dai primi giorni, gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con atti vandalici, danni e manomissioni, cavi elettrici recisi e bambini che salgono a cavalcioni sulle installazioni, ma hanno provveduto in fretta alle riparazioni e a denunciare l'accaduto.

Io Sono Partita Iva è un’associazione di categoria di Manfredonia che raggruppa imprenditori sipontini del settore della ristorazione, del turismo e del commercio in generale, liberi professionisti e tantissimi artigiani e imprenditori di quasi tutti i settori economici della città.

Già in estate, avevano illuminato la città con un video mapping sulla Cattedrale e l'installazione delle luminarie sul lungomare. A unirli è stata la crisi, e hanno scelto di cimentarsi insieme per la rinascita di Manfredonia.

In una settimana, è già boom di visitatori e di condivisioni social, segno che l'operazione del popolo delle partite Iva funziona e la rete che hanno creato è un modello di successo.

