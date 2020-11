"Dimentichiamoci il Natale degli anni scorsi". Meno luminarie a Foggia. Landella: "100mila euro a famiglie bisognose"

Quasi 100mila euro risparmiati dal Comune di Foggia per gli eventi natalizi e le luminarie, causa Coronavirus, saranno destinati alle famiglie bisognose che non possono acquistare tablet o computer per consentire ai propri figli di studiare. Lo ha annunciato il sindaco Franco Landella con una videolettera ai suoi concittadini.

"Dall'inizio del mio mandato ho investito in maniera significativa sul Natale: l'accensione dell'albero, imponente, il Volo dei desideri nel giorno dell'Immacolata, i mercatini di Natale, le luminarie. Ho investito nella tradizione dei foggiani della vigilia di Natale, arricchendola di eventi numerosissimi, che hanno consentito alla nostra città di diventare attrattiva, con una ricaduta considerevole dal punto di vista socio economico. Ma quest'anno, a causa della pandemia, dobbiamo dimenticare quel Natale che abbiamo trascorso insieme e dobbiamo cercare di non consentire al Coronavirus di spegnere la speranza".

Le luci ci saranno, ma in maniera contenuta, e le luminarie saranno collocate solo in alcune vie della città. Il Comune di Foggia, dovendo rinunciare agli eventi, sceglie di stanziare ulteriori somme oltre a quelle già stanziate per la didattica a distanza e il diritto allo studio, finanziando l'acquisto di sim card e tablet. I beneficiari saranno segnalati direttamente dagli istituti scolastici. "Questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, all’insegna della sobrietà, ma con un grande spirito di solidarietà".