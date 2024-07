Strisce blu, nasce il Comitato Lesina Marina per difendere i diritti dei villeggianti: prime mosse per il ricorso

Dal moto di protesta per le strisce blu e i disservizi nella località balneare del Gargano, nasce il Comitato Lesina Marina.

Associazioni, esercenti, professionisti, titolari di stabilimenti balneari, proprietari di case che vivono la località turistica e ne hanno a cuore le sorti hanno convogliato il fermento di questi giorni in un’iniziativa concreta, costituendosi in un Comitato.

“L’idea è maturata a ridosso della decisione del Comune di Lesina di tappezzare le strade di Marina di Lesina di strisce blu per i parcheggi a pagamento e che si è rivelata la goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo da tempo – scrivono i promotori -. Nata sotto i migliori auspici, dopo un periodo di commissariamento, l’Amministrazione lesinese aveva, a inizio mandato, fatto sperare in una progettualità che vedeva nel connubio lago-mare il suo punto di forza. Finito il tempo delle promesse, sindaco e Giunta si sono dileguati, abbandonando Marina di Lesina e il suo straordinario territorio a un degrado senza fine. E, dunque, nel pieno della stagione estiva, i pochi eroici esercizi commerciali che la animano registrano un netto calo di presenze, in controtendenza rispetto a un trend che vede la Puglia, da anni, una delle mete più ambite dai turisti. I proprietari di case - che hanno appena pagato imposte e tasse e che annualmente affrontano alti costi di manutenzione - si sono ritrovati con i problemi di sempre e con un balzello in più”.

Gli uni e gli altri, insieme alle associazioni già presenti, stanchi di lamentarsi sui social, hanno deciso perciò di agire sinergicamente, costituendosi in un Comitato, aperto a nuove sottoscrizioni di cui saranno, a strettissimo giro, comunicate le modalità.

I promotori dell’iniziativa hanno già contattato un team di legali e di tecnici per agire fattivamente e giudizialmente, se necessario, per tutelare i loro diritti e interessi.

“Sono allo studio le delibere comunali che certificano l’asimmetria tra chi paga e chi beneficia del gettito. Grazie a Marina di Lesina arrivano, infatti, nelle casse comunali almeno due milioni di euro l’anno. Il dato è frutto di una stima al ribasso che include l’Imu, a carico esclusivo dei proprietari non residenti, e la tassa di soggiorno, versata per il tramite delle strutture ricettive – proseguono -. E, tuttavia, se Lesina è riuscita a sviluppare le sue potenzialità, la sua Marina langue. Giunga forte al sindaco l’esortazione a ripensare le proprie scelte e uscire dalla logica spicciola e miope del consenso elettorale. Perché questa volta Marina di Lesina non resterà a guadare lo scempio ma agirà con determinazione, farà rete e impiegherà risorse per difendere il proprio territorio”.

Al momento, hanno già aderito Vincenzo Cicculli (Casale Villa Giulia); Antonio Cicculli (Kiss under the Moon); Ungureanu Valentino (Kiss Kiss ristopub); Rino Iafisco (supermercati Stella Maris); MarinaBilandia; Enzo Solimando (Braciami); Gerardo Leo (Proloco); Antonietta Caretta; Saverio Popolo (Cormoran); Vincenzo Manduca; Grazia Malerba; Mario Marini.

La raccolta firme servirà per un’azione legale a tutela dei diritti dei villeggianti, che vogliono sapere come vengono investiti i soldi versati dai contribuenti, e per il ricorso al Tar contro il servizio della sosta tariffata.

È stato già conferito il mandato ad un avvocato amministrativista che sarà coadiuvato da due legali presenti nel comitato (Mendica e Carretta).