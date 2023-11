Oltre 11 milioni di euro per mitigare il rischio idrogeologico in Puglia: interventi a Motta Montecorvino

Arrivano 11 milioni e 400mila euro dal Ministero dell’ambiente per la mitigazione del rischio idrogeologico in Puglia. Al centro dell'intervento ci sono tre comuni: Alberobello (Ba), Matino (Le) e Motta Montecorvino (Fg), come previsto dal Piano regionale per gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Ad Alberobello, nella zona della statale 172-Contrada Popoleto ci saranno interventi per la riduzione del rischio idraulico per un importo finanziato di 2.3 milioni di euro. A Matino, nel centro abitato, ci saranno lavori per 5,1 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e a Motta Montecorvino i milioni a disposizione sono 4, per il consolidamento geotecnico del centro abitato in località Bicocca.

La Giunta, nella scorsa riunione ha autorizzato il rilascio all’intesa. I fondi per l’attuazione saranno gestiti dal Commissario per il rischio idrogeologico. “Prosegue l’impegno – spiega il vicepresidente e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Piemontese – per risolvere annosi problemi sul territorio e ridurre i rischi per la popolazione e le attività produttive e agricole”.