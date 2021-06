E' morto l'imprenditore Enzo De Matteo. Ordona in lacrime: "Ha dato lavoro e contribuito allo sviluppo della nostra comunità"

Ordona piange la morte di Vincenzo De Matteo, per tutti Enzo, noto imprenditore del posto: "Ci uniamo al grandissimo dolore della moglie e dei figli, della mamma, dei fratelli, dei familiari, degli amici, dei dipendenti e di tutta la nostra comunità, esprimendo il nostro più sentito cordoglio per la perdita di una grande persona" il commento di 'Ordona Moderna'

"La nostra comunità perde un figlio di grande spessore etico e morale, uomo integro, sempre disponibile e pronto ad aiutare. Un imprenditore che è partito da se stesso, dalle grandi qualità, capace di guardare oltre, simbolo dell’impegno e del sacrificio, che ha diffuso in positivo il nome del nostro comune e contribuito allo sviluppo locale con il lavoro e l’occupazione. Imprenditore di livello elevato che non ha mai dimenticato la propria terra. La notizia della sua scomparsa ci lascia attoniti, senza parole. Non ti dimenticheremo mai Enzo. Ti porteremo nel cuore, ricordandoti sempre per la tua eleganza, per la tua leggerezza e soprattutto per il tuo irresistibile e contagioso sorriso. Riposa in Pace”