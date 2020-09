Operatori senza stipendio da oltre un anno: a rischio il servizio di assistenza domiciliare sui Monti Dauni settentrionali

La Fast Confsal Foggia, accende i riflettori sulla questione del Servizio di Assistenza Domiciliare svolto dalla Cooperativa Sociale Keres Onlus nei comuni dell’ Appennino Dauno Settentrionale, che attraverso l’assistenza domiciliare socio-assistenziale agli anziani e soggetti diversamente abili, offre un servizio costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziale, con eccezione di quelle di carattere sanitario, erogati a domicilio per chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità d’aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione della autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale.

Utilità del servizio, favorire le dimissioni da ospedali o istituti, evitare ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non sia strettamente indispensabile, promuovere l’autonomia delle famiglie a rischio e di emarginazione e o in situazioni problematiche, favorire l’integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere alla autonomia della persona.

"È necessario fare chiarezza - spiega Enzo Lorusso, della Segreteria Provinciale Fast Confsal - sul servizio previsto dal 'Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia (L.R. 17/2003)' attraverso il Piano Sociale di Zona dell’ Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale a dare delle delucidazioni è la committenza Comune di Lucera Assessorato alle Politiche Sociali e il Distretto Socio-Sanitario n°3 Azienda U.S.L.FG/3. I lavoratori delle Cooperativa Sociale Keres, dal mese di luglio 2019 non vengono retribuiti e sono ormai esausti e stanchi di ricevere giustificazioni inverosimili dalla committenza, per questo la Fast Confsal chiede l’intervento degli organi competenti per trovare le soluzioni necessarie a tutelare il reddito dei lavoratori ed evitare la sospensione di un servizio fondamentale per la cittadinanza soprattutto durante l’emergenza covid-19".