Piccola ricettività, nuovi fondi in arrivo dal Gal Meridaunia per i comuni dei Monti Dauni: riaperto il bando

In risposta alle numerose sollecitazioni dei cittadini dei Monti Danuni, il Gal Meridaunia ha nuovamente riaperto l’Avviso Pubblico Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive"- Psr Puglia 2014-2020 - Pal “Monti Dauni” - Azione 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. - Intervento 1.2.1. L’Avviso, le cui condizioni di ammissibilità, criteri di valutazione, beneficiari, finanziamento a fondo perduto, sono le medesime degli avvisi precedenti, resterà aperto fino al prossimo 4 luglio dando così la possibilità agli interessati di presentare la propria proposta progettuale. Come nelle precedenti pubblicazioni, l’azione del Gal Meridaunia intende finanziare la realizzazione e l’ampliamento di strutture ricettive non classificate come strutture alberghiere quali affittacamere e case vacanze, Bed and Breakfast” in forma d’impresa e le strutture di albergo diffuso. Nel caso di ampliamento di struttura ricettiva già in essere, il progetto dovrà prevedere necessariamente la creazione di nuove stanze e posti letto, nei termini della normativa di riferimento.

Gli interventi devono essere realizzati nei territori dei Comuni aderenti alla Strategia Area Interna Monti Dauni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino.