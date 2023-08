A Monte Sant'Angelo iniziati i lavori del biblio-ostello per i camminatori

Work in progress a Monte Sant’Angelo. Nella città dei due siti Unesco sono partiti i lavori per la realizzazione di un ostello per camminatori. Ad ospitarlo sarà l’ex biblioteca comunale ‘Ciro Angelillis’, a pochissima distanza dal Santuario di San Michele Arcangelo. L'immobile, articolato su diversi livelli, era in disuso da diversi anni. Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria per adeguarlo agli standard funzionali, ambientali e tecnologici che possano garantirne un utilizzo di carattere culturale e ricettivo. I posti letto saranno 24 e l’ostello sarà dotato anche di biblioteca e sala riunioni, spazio per bici, lavanderia attrezzata, ascensore per diversamente abili e sala polivalente per attività culturali.

Il progetto gode del finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro da parte della Regione Puglia grazie al progetto strategico ‘TheRout_Net’ finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia. Sono undici gli interventi di riqualificazione lungo in Cammini di Puglia, e oltre a Monte Sant’Angelo in Capitanata ci sono altri tre comuni che saranno interessati da interventi di implementazione e ottimizzazione dei servizi di accoglienza e supporto ai camminatori. Si tratta dell’ostello ‘Casa del Pellegrino’ presso la chiesetta di San Vito a Celle San Vito (550mila euro), dell’ostello Mulini ad acqua nel sentiero Frasassi a Roseto Valfortore (350mila euro) e dell’allestimento museografico all’interno della Torre Normanna a Pietramontecorvino (590mila euro).

Tutti entreranno a far parte della ‘Rete POP - Pubblici Ostelli di Puglia’, nata per incentivare un turismo lento, sostenibile, destagionalizzato e lontano dai grandi flussi turistici.