Gino Lisa e turismo, l'aeroporto foggiano scalo di riferimento per raggiungere Monte Sant'Angelo

Monte Sant'Angelo, la splendida città pugliese arroccata sul Gargano e patrimonio dell'umanità Unesco, può puntare sull'Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia come nuovo scalo di riferimento per facilitare l'accesso dei turisti e pellegrini che ogni giorno giungono da ogni parte del mondo per visitare la Basilica Santuario San Michele Arcangelo.

Migliaia di visitatori ogni anno si recano a Monte Sant'Angelo per ammirare la Basilica, meta di pellegrinaggio da secoli e luogo di grande devozione per l'Arcangelo Michele. Molti di loro si vedono costretti ad affrontare lunghi viaggi o a fare scalo in aeroporti più lontani per poi raggiungere Monte Sant'Angelo in pullman dopo ore di viaggio. Per ovviare a questo disagio e per promuovere sia lo sviluppo del territorio che agevolare un turismo più comodo e veloce, Forno Taronna, Ristorante Al Barone e Ristorante Pizzeria Belvedere, in collaborazione con Mondo Gino Lisa, associazione che sostiene la crescita dell’Aeroporto di Foggia e del territorio circostante, hanno deciso di realizzare dei cartelloni informativi bilingue (italiano e inglese) sulla possibilità di volare su Foggia, a solo un’ora di distanza da quei luoghi sacri.

I cartelloni, che sono stati posizionati in punti strategici del corso principale di Monte Sant'Angelo ovvero presso le attività commerciali partner dell’iniziativa, hanno l’obiettivo di attirare l’attenzione dei turisti e delle guide turistiche dell'esistenza dell'Aeroporto di Foggia, vero scalo di riferimento per Monte Sant’Angelo e per tutto il Gargano, in modo tale da venir preso in considerazione per la prossima occasione di viaggio presso la località. L'iniziativa si aggiunge alla distribuzione di pieghevoli informativi realizzati da Mondo Gino Lisa che illustrano nel dettaglio l'offerta di voli e di servizi disponibili presso lo scalo foggiano.

"Monte Sant'Angelo vuole sentirsi sempre più collegata all'Aeroporto di Foggia - dichiarano i rappresentanti di Forno Taronna, Ristorante Al Barone e Ristorante Pizzeria Belvedere -. Crediamo che questo scalo possa rappresentare un importante punto di riferimento per il turismo della nostra città e per l'intero Gargano. Ringraziamo Mondo Gino Lisa per la proficua collaborazione e per l'impegno profuso nella promozione del territorio".

Mondo Gino Lisa, da sempre attenta alle esigenze del territorio, accoglie con favore l'iniziativa e ribadisce il proprio impegno a favore dello sviluppo dell'Aeroporto di Foggia e di tutto il comprensorio garganico. "Siamo lieti di collaborare con Forno Taronna, Ristorante Al Barone e Ristorante Pizzeria Belvedere (che ringraziamo di cuore), ma anche con tutte le realtà del territorio che si vorranno aggiungere a queste iniziative di promuozione del turismo e dello sviluppo economico - afferma Sergio Venturino, presidente di Mondo Gino Lisa -. L'Aeroporto di Foggia è il punto di riferimento per accogliere i visitatori di Monte Sant'Angelo, essendo il vero scalo aereo di riferimento e potendo contribuire a rendere la loro esperienza di viaggio ancora più piacevole e memorabile".

Mondo Gino Lisa, inoltre, ricorda la convenzione attiva e riservata ai soci iscritti all'Associazione con Forno Taronna, Ristorante Al Barone e Ristorante Pizzeria Belvedere, un’occasione perfetta per conoscere ed assaggiare le squisitezze di un territorio unico. Monte Sant'Angelo e l'Aeroporto di Foggia: un connubio perfetto per un turismo di qualità.