Monoblocco Riuniti da 71 milioni di euro: il progetto c'è ma si attendono gli atti del finanziamento

Nella giornata di ieri il Monoblocco dell’Ospedale Riuniti di Foggia è stato uno dei punti affrontati dalla V Commissione Bilancio e Programmazione.

Dall’aggiornamento svolto sulla verifica della spesa, è emerso che il progetto esecutivo è pronto dal 25 marzo e che a sua volta è stato già verificato e validato.

Tuttavia, la gara però non può essere pubblicata nelle more del perfezionamento degli atti per il finanziamento, per il quale sarà presentata la nuova MexA del quadro economico aggiornato per un importo di 71 milioni di euro.

Se non si dovesse perfezionare l’accordo nei prossimi 15 giorni, tornerà in Commissione per ulteriori verifiche.

Nella precedente seduta, quella dell'11 marzo scorso, il direttore generale Giuseppe Pasqualone era intervenuto per spiegare che era stato consegnato il progetto validato. Si sperava che la gara venisse bandita in tempi brevissimi.

Sull'andamento dei lavori del 'Monoblocco' del Policlinico Riuniti - finito al centro della Commissione Bilancio e Programmazione della Regione Puglia - il dg aveva chiarito che le attività progettuali legate alla gestione dei finanziamenti, inizialmente di 40 milioni, in virtù dell’accordo di programma derivante dall’ex. art. 20 della legge 67 dell’88, decorrono dal 2018 a seguito di una delibera del 19 ottobre 2018.

A seguito di una revisione dei prezzi i costi erano lievitati fino a giungere alla cifra di 58 milioni di euro. Per la progettazione del monoblocco, al problema della risoluzione del contratto di programma di finanziamento, si era aggiunta la necessità di reperire gli ulteriori 18 milioni di euro derivanti dall’aumento del quadro economico.

Una parte degli incrementi del quadro economico - pari a 8 milioni - era riferibile alla decisione di realizzare un auditorium, una porzione immobiliare non destinata ad attività sanitaria. Tale intervento è stato però deciso di confermarlo, piuttosto che stralciarlo, perché la fase del procedimento era già decisamente avanzata e ogni variazione avrebbe fatto indietreggiare la procedura al (quasi) punto di partenza.

Per i plessi minori, relativamente ai lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza, l’attività progettuale è in stato avanzato, il cui importo di 50 milioni di euro rimane invariato, rientrante in due linee di finanziamento (34,8 milioni di euro derivanti dalla legge 145 del 2018 e 15,2 milioni di euro di cui ai fondi ex art. 20).

Per bandire la gara si attende, quindi, la conferma degli atti relativi al finanziamento.