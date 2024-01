Agricoltori ‘traditi’ in presidio a oltranza: trattori in corteo anche nel Foggiano

Una cinquantina di trattori marceranno fino al Grandapulia nel primo giorno della mobilitazione a oltranza degli agricoltori. Scaldano i motori.

Si sono dati appuntamento intorno alle 7 del mattino di domani, lunedì 22 gennaio. Arrivano da Borgo Incoronata. Posizioneranno i mezzi in un terreno vicino ai parcheggi del centro commerciale, come concordato con la Questura.

“Passeremo anche la notte lì”, promette Felice, uno dei referenti. Le modalità della protesta sono state definite in un incontro promosso dai Comitati Riuniti Agricoli nella sala convegni del Santuario dell’Incoronata, lo scorso 16 gennaio.

Si uniranno alla protesta pacifica anche gli agricoltori di Orta Nova e dei Cinque Reali Siti. I promotori sperano che il tam tam abbia sortito l’effetto sperato, poi tutto sta a partire, in tanti potrebbero aderire successivamente.

Altri trattori convergeranno al Green Park. Sono stati organizzati presidi in diversi comuni della provincia: a Castelluccio dei Sauri, Lucera, San Paolo di Civitate e Torremaggiore, per citarne alcuni.

A livello nazionale, sulla scia delle proteste in Germania, la mobilitazione è stata proclamata dai Comitati Riuniti Agricoli C.R.A capeggiati da Danilo Calvani, un tempo leader dei Forconi. Non ci saranno le sigle sindacali, perché accusano le organizzazioni tradizionali di tradimento.

Hanno promosso presidi spontanei a oltranza di “lotta per la libertà” in tutte le città. Anche altre categorie potrebbero salire sui trattori nel resto d’Italia, come i balneari.

Gli agricoltori traditi osteggiano soprattutto le politiche comunitarie. Più in generale, puntano il dito contro i politici.

Il 19 gennaio, in Questura è stato convocato un tavolo tecnico dedicato alla manifestazione per concordare le misure di ordine e sicurezza. A Foggia, a partire dalle 8 e fino al termine del presidio, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Fuiani e piazza XX Settembre, e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mele e corso Garibaldi, tra via Schiraldi e via Polare.

Hanno fatto girare l’invito alla mobilitazione nazionale per la difesa dell’agricoltura e del territorio anche gli agricoltori di Castelluccio dei Sauri. Alle 7.30 è previsto il raduno al Villaggio Artigiani e, a seguire, partirà il corteo che raggiungerà il Comune.

In questo caso, l’Amministrazione, attraverso i canali social, ha rilanciato l’iniziativa. “Il nostro territorio è prettamente agricolo”, spiega Enzo Pacello, uno degli organizzatori. Da qui la sensibilità delle istituzioni.

“La massaia non riesce più a fare la spesa, e a noi ci stanno facendo morire, perché il nostro prodotto non lo pagano niente, qualcosa non funziona – afferma, sintetizzando le ragioni della protesta – Poi ci sono le problematiche relative alla nuova Pac, regole che non rispettano il territorio. Dovremmo essere difesi da gente competente, che viene dalla terra”.