Misure di agevolazione e premialità per chi insegna nelle scuole dei Monti Dauni

Sostenere la “residenzialità” dei docenti delle scuole secondarie di II grado non residenti nell’Area dei Monti Dauni incentivandoli a restare nella stessa scuola per più anni. È quanto prevede l’Avviso Pubblico ‘Sostegno all’Istruzione e alla Formazione’ emanato in attuazione all’Accordo di programma quadro Regione Puglia ‘Area Interna – Monti Dauni’ della Linea di intervento 1.1.f e in scadenza il prossimo 5 dicembre.

In tema d’istruzione, oltre alla carenza infrastrutturale, il sistema dell’Area dei Monti Dauni mostra una fragilità dovuta essenzialmente alla dislocazione sull’intero territorio di istituti scolastici distaccati che dipendono quasi sempre da sedi scolastiche esterne all’area, che non conoscono appieno le problematiche e le necessità dei Monti Dauni.

Osservando l’area dei Monti Dauni, il quadro che emerge relativamente all’istruzione è sicuramente, per ciò che riguarda il primo ciclo, una copertura quasi totale di plessi per comune, con diversi casi di pluriclassi che tuttavia non sembrano incidere in modo negativo sugli esiti degli apprendimenti e sulle ammissioni. Avere plessi in ognuno dei comuni di residenza favorisce senz’altro i residenti dell’area, pertanto sarà necessario lasciare inalterato l’equilibrio, mantenendo plessi anche con un ridotto numero di alunni. Ciò che risulta più preoccupante è il panorama relativo al secondo ciclo d’istruzione, dove il pendolarismo dei giovani studenti e degli insegnanti impatta fortemente sulla qualità della vita facendo venire meno la motivazione ed inducendo spesso gli insegnanti a chiedere, appena possibile, uno spostamento verso sedi più accessibili determinando una maggiore stabilità nel percorso didattico con risultati migliori in termini didattici. Al fine di contrastare queste criticità gli interventi finanziano azioni rivolte ai docenti con l’obiettivo di promuoverne la stabilità e la crescita professionale e rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare le risorse per migliorare la qualità dell’offerta educativa e gli apprendimenti degli allievi. In tal senso il progetto, al fine di ridurre il turn-over dei docenti delle Scuole secondarie di II grado, mira a favorire la residenzialità di questi permettendo ai docenti di usufruire di un contributo sui costi relativi ai seguenti servizi: - abbonamenti alla rete di trasporto locale - canoni di locazione - ticket ristorazione. Lo scopo del presente servizio è quello di ridurre il turn over dei docenti nelle scuole dei Monti Dauni.

La misura di sostegno è destinata ai Docenti delle scuole secondarie di II grado – non residenti nell’Area dei Monti Dauni che ne facciano richiesta nei termini stabiliti dal presente avviso – del Liceo Scientifico di Bovino (via Nazionale), Liceo Scientifico di Accadia (Viale Roma, 7), Ipsia Bovino (Via Antonio Gramsci, snc), Ipc Deliceto (Via Bovino, 1), Ipsia Sant’Agata di Puglia (Via Santa Maria delle Grazie) e It Candela (via Sabino Miccoli, 10).

La dotazione finanziaria destinata alla misura di sostegno è, per l’annualità scolastica 2022/2023, complessivamente pari ad €. 115.613,22 che saranno erogati sotto forma di ticket – service nel rispetto della normativa vigente in materia di mobilità dei docenti, non configurandosi perciò, come retribuzione accessoria, bensì sotto forma di titoli di pagamento a importo predefinito (buoni acquisto), assegnati ed erogati dal Comune Capofila ai docenti, per un importo massimo di 2mila euro pro-capite relativo all’annualità scolastica 2022-2023. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; qualora le risorse non dovessero essere sufficienti saranno ripartite in modo proporzionale fra tutte le domande ammesse.