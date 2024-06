A Foggia il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida: "Incentivi a chi continuerà a produrre grano"

Il Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, a Foggia per appoggiare i candidati foggiani di Fratelli d'Italia, ha parlato dei progetti sull'agricoltura, in primis l'importazione di prodotti agroalimentari che continuano ad entrare in Italia eludendo ogni qualsivoglia regola nazionale