La prof.ssa Sinigaglia punta al Rettorato dell'Uni Fg: "Immagino l'ateneo come intelligence della Capitanata"

"Immagino l’Ateneo come intelligence della Capitanata, della Puglia e faro per l’innovazione, dalla ricerca all’impresa, in maniera ancora più marcata". E' con questo obiettivo che la prof.ssa Milena Sinigaglia ha scelto di candidarsi alla carica di Rettore per il sessennio 2023-2029, "consapevole della difficoltà insite nella gestione di una struttura complessa come la nostra Università e di quanto lavoro ci sia ancora da fare nel prossimo sessennio" sottolinea.

Abituata ad affrontare le sfide con equilibrio, impegno, senso delle istituzioni e buonumore, in una nota stampa, la direttrice del Dafne ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a proporsi per assumere la guida dell'Università degli Studi di Foggia, in continuità con il mandato di Pierpaolo Limone: "Parto dai punti principali del programma elaborato nello scorso mandato Rettorale, perché ritengo fondamentale portare avanti alcune importanti azioni pensate con la precedente governance. Non è un caso che parta da quegli obiettivi, perché desidero continuare sulla strada intrapresa, portare a compimento gli impegni allora assunti e individuare e raggiungere i traguardi che questo ateneo merita per il suo ulteriore consolidamento. Risulta necessario lavorare sulle strutture, portando avanti i progetti avviati e assicurando sempre nuovi e migliori spazi calibrati sulle esigenze di studenti e studentesse, personale Ta, docenti e ricercatori".

I motivi della candidatura

"Ho deciso di candidarmi con l’umiltà di chi sa di non sapere e di non avere la riposta pronta per ogni problema, ma consapevole di poter contare su alcuni solidi riferimenti e sulla voglia di individuare le strategie insieme a tutte le componenti dell’Università: docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e studentesse, che sono il fulcro della nostra missione. Non sono una rivoluzionaria, così come non sono rivoluzionari i punti del mio programma; tuttavia, posso affermare che scaturiscono dalla lunga esperienza maturata nella nostra Università e nella mia Terra e riflettono l’impegno profuso in questi ultimi anni nelle varie funzioni di governo dell’Ateneo".

I punti del programma

"Mi impegnerò fortemente per garantire l’equilibrata crescita dei dipartimenti della nostra università, in linea con la programmazione strategica di Ateneo e dei dipartimenti, al fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo delle attività di ricerca, le legittime aspirazioni di crescita di ricercatori e professori e la qualità dell’offerta formativa, consolidando i corsi di studio già attivi e sostenendo la crescita dei CdS di nuova attivazione.

Ritengo, poi, centrale investire nell’innovazione sociale, ovvero nella possibilità di tessere relazioni con il territorio e con il sistema imprenditoriale in maniera innovativa. Non solo prevedendo un maggiore coinvolgimento degli stakeholder del territorio, al livello locale, regionale, nazionale e internazionale, negli organi di governance e di programmazione della didattica, ma anche potenziando i percorsi di istruzione, soprattutto i dottorati, verso una maggiore connessione con le imprese, prendendo spunto dai dottorati industriali.

Quelli elencati nelle linee programmatiche condivise con la comunità accademica sono solo alcuni degli obiettivi da raggiungere. Dal confronto con i colleghi docenti e tecnici e con gli studenti, che avvierò nei prossimi giorni, emergeranno certamente altri obiettivi da traguardare con le relative azioni da mettere in campo. Conto di inserire ogni possibile traguardo in un’agenda compiuta e ambiziosa, al servizio della quale intendo mettere tutte le mie energie e tutta la mia esperienza, unitamente all’amore pieno e appassionato che nutro per la nostra terra.

Ma le fondamenta della mia visione e il collante delle mie azioni sono nel principio: persone prima di tutto, perché la nostra più grande e solida ricchezza è rappresentata dallo straordinario patrimonio umano di UniFg. Una Università in cui ognuno, a prescindere dal ruolo, si senta elemento essenziale, protagonista e custode di un destino comune, componente attivo e propositivo di una missione condivisa".