Il foggiano Micky de Finis eletto vice segretario nazionale della Direl

Il foggiano Micky de Finis è il nuovo vice segretario nazionale vicario della Federazione Direl, punto di riferimento per i dirigenti degli enti locali.

Il prestigioso incarico arriva dal Congresso nazionale della Direl celebrato a Roma, che ha confermato all’unanimità per i prossimi cinque anni il romano Mario Sette alla guida del sindacato.

L’attuale segretario della Direl Puglia Micky de Finis entra, così, nella segreteria nazionale della Federazione nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali.

Nei nuovi organismi di vertice entrano altri cinque pugliesi: il brindisino Antonio Cito in direzione e Francesco Casamassima del Comune di Cerignola, Aldo Di Mola della Regione Puglia e Lidia De Leonardis del Comune di Molfetta nel Consiglio nazionale.

Nel Collegio dei revisori dei conti subentra il foggiano Carlo Dicesare, attuale dirigente dei Servizi finanziari del Comune di Foggia.

“È stato un congresso importante, per certi versi di svolta per il cambiamento in atto nella pubblica amministrazione - è il commento di Micky de Finis - Non a caso nel congresso abbiamo dato vita ad un serrato confronto con il Governo sui grandi temi da affrontare per approcciare le nuove dinamiche che vanno ridisegnando i ruoli e le funzioni pubbliche nello spirito di servizio indicato dal Costituente. Dall’assise romana, la Puglia - conclude de Finis - porta a casa lusinghieri risultati che vanno interpretati con rinnovato vigore. Quanto alla mia elezione, spero di profondere l’impegno e la passione di sempre assieme a Ruggiero Di Pace, collega di grande valore”.