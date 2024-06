Il foggiano Michele Solimando alla guida dei birrai pugliesi di Confartigianato

La Confartigianato Imprese Foggia esprime il vertice della categoria birrai in Confartigianato Imprese Puglia: nella giornata di venerdì 7 giugno il direttivo regionale della categoria ha eletto il dott. Michele Solimando alla presidenza.

Il Mastro Birraio e cofounder del birrificio Rebeers, associato alla Confartigianato Imprese Foggia e attuale presidente provinciale della categoria, nella sua attività ha coniugato ricerca e tradizione, affiancando alla cura artigianale del prodotto l'attenzione per la filiera agricola, sancita di recente dal "premio filiera" attribuito dalla prestigiosa Guida alle Birre d'Italia Slow Food.

Con le sue pluri premiate birre si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama nazionale non solo per il prodotto finale ma in particolare per il metodo e le materie prime: la sua famosissima Fovea (unica al mondo 100% malto di grano duro), è un connubio eccezionale tra la tradizione granaria della Capitanata e l’innovazione rispetto alla tecnica birraia di sempre.

“Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata” dichiara Michele Solimando pensando già al prossimo futuro “la Confartigianato ha dato un forte contributo alla normazione regionale sui micro birrifici e ci adopereremo per giungere ad un marchio identificativo della birra artigianale pugliese che possa ancora una volta dare la giusta rilevanza alle nostre specificità”.