Michela Ferrantino, la sclerosi multipla e il sogno di riaprire l'attività: "Voglio riprendere la mia vita"

“Ho intenzione di riprendere la mia vita, se pur malconcia”. Ha le idee chiare Michela Ferrantino, 34 anni, capelli fulvi e due occhi grandi e luminosi che insieme al suo sorriso trasmettono gioia di vivere. A dispetto della sclerosi multipla che da circa un anno condiziona pesantemente la sua vita.

Tanto che ha dovuto accantonare la sua attività, il suo sogno: ‘Kelafelt’, un piccolo negozio di cucito creativo che aveva aperto a Foggia con le sue sole forze, dopo tanta gavetta e un mestiere imparato da autodidatta.

Tutta colpa di una malattia che ha reso la sua vita “una giostra continua”. “Negli ultimi 5 anni – racconta – oltre ad aver perso la metà del mio peso ed essere stata in media 4 giorni su 7 in ospedale per analisi, riesco a fare meno cose e mi stanco il doppio. La vista, l'udito, la voce, l'intestino che non collaborano, l’eccessiva sensibilità, sincopi, ora anche una semplice passeggiata diventa sempre più faticosa, per la schiena, le gambe, l'affanno, abbassamenti di pressione e tanto altro”.

Ma ha deciso di dare una svolta alla sua esistenza. “Ora che ho capito cosa mi sta trasformando – spiega – ho bisogno più che mai di avere una stabilità economica e duratura. La situazione economica di oggi per tutti è un disastro e per me che tra tempo trascorso e che trascorrerò per controlli e operazioni varie, mi trovo senza lavoro e con poche possibilità di averne uno serio e affidabile, per la mia patologia e per la zona in cui vivo e anche perché non sono automunita, il tutto è reso molto più difficile. Anche perché sono diventata più lenta e quindi ci metto il triplo del tempo e il triplo della fatica rispetto a prima”.

Tuttavia ha deciso di riprendere in mano il suo sogno e di aprire un e-commerce di merceria creativa: “Date le mie varie difficoltà giornaliere, si tratta di un lavoro che posso fare benissimo da casa così posso gestire me, le visite, e l'attività, ed essere autonoma e indipendente come una persona che ha voglia di vivere pienamente, ma intrappolata in un corpo che non la segue”.

Però c’è una difficoltà. Michela ha “le basi” che le permettono di creare dei veri e propri capolavori con i materiali più disparati: dal legno alla stoffa, dal ferro alla lana, alle pitture, al feltro e alla corda, con un occhio di riguardo al materiale di riciclo. Ma le mancano “le fondamenta”, come le chiama lei, ovvero i soldi per “un piccolo laboratorio in camera per creare e un piccolo mezzo per gli spostamenti necessari”.

Ha così deciso di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. L’obiettivo è raggiungere 20mila euro (nel momento in cui scriviamo le donazioni sono ferme a 949 euro). “Per il progetto di costruirmi un lavoro su misura e avere la possibilità di una stabilità economica e quindi un’indipendenza purtroppo siamo lontani anni luce. Ringrazio tutti coloro che fino ad ora hanno partecipato alla raccolta e alla condivisione e chiedo di continuare a condividere: l'unione fa la forza”.