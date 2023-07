Metrò del mare Manfredonia-Tremiti, revocato l’appalto a Blue Navy: “Noi eravamo pronti con la nave”

"La nostra nave era ed è pronta a partire per Manfredonia". Oggi la Provincia di Foggia ha comunicato alla società Blue Navy Ferries, che si era aggiudicata l’appalto del servizio di trasporto pubblico marittimo diretto relativo all’itinerario Manfredonia-Isole Tremiti, il cosiddetto metrò del mare, la revoca dell’affidamento, ma la compagnia non si arrende.

Il capitano Antonio Tortora, comandante d’armamento, smentisce che la compagnia di navigazione non disponesse di una nave. Cura gli interessi della società passata da un paio d’anni nelle mani dei figli, Irene e Andrea, “giovani e valenti imprenditori”. Blue Navy Ferries ha dato mandato ai suoi legali affinché la tutelino in tutte le sedi. “La Provincia, non producendo il contratto per il servizio e le modalità di pagamento, ci ha comunicato l'esclusione dalla gara e l'attribuzione al secondo arrivato. Il servizio doveva partire il 14 luglio, loro ci hanno comunicato l'aggiudicazione il 15. Hanno fatto di tutto per non farci partire, ora se ne assumeranno tutta le responsabilità”.

La società, con sede legale a Roma, è una costola della BluNavy, che lui stesso ha fondato nel 2006 e che oggi opera collegamenti con l’Isola d’Elba, con la Sardegna e mini crociere nell’arcipelago toscano. Si spiega, così, anche il fatturato basso. La società madre ha partecipato alla gara come impresa ausiliaria proprio per soddisfare il requisito relativo al fatturato. “Io di appalti ne ho fatti tanti" prosegue il capitano Tortora. "Ho messo su una linea che funziona sulla Piombino-Portoferraio che fattura 13 milioni di euro. La Blue Navy è proprietaria della nave ma la noleggia e quindi i fatturati sono in capo alla società madre”.

È in navigazione quando svela i “retroscena” della gara bandita due volte. A infastidirlo, sono state soprattutto le voci circolate in merito ad un annuncio rilanciato dalla rivista per la nautica professionale ‘Il Battelliere’. “Ho una nave pronta fin dalla prima gara”, replica oggi riferendo di aver inviato tre Pec alla Provincia di Foggia. “Parlano gli atti: la prima gara l’avevamo vinta e tra l’altro non si era presentato il secondo concorrente. Avevamo fatto la polizza provvisoria in tempo, con decorrenza il giorno prima del giorno di gara e le Generali ce l'hanno inviata con due ore di ritardo. Questa irregolarità poteva essere sanata in soccorso istruttorio, fino alla firma del contratto definitivo. La stessa Provincia ci aveva comunicato che eravamo stati ammessi al soccorso istruttorio e ci concedeva 10 giorni. Il giorno stesso l’abbiamo mandata, con validità il giorno antecedente. Poi, inspiegabilmente ci hanno escluso, e già lì io potevo fare opposizione in autotutela e quindi bloccare tutto, perché noi avevamo vinto regolarmente la gara”.

Racconta, peraltro, di strane interlocuzioni avvenute tra una gara e l’altra. “Potevo fare ricorso, però poi mi ha chiamato un tizio, non si capisce a quale titolo. Parlava per nome e per conto della Provincia di Foggia. Si è qualificato come un consulente. Era un personaggio che faceva da tramite, ma non sappiamo chi fosse. Si spacciava come uno della Provincia, poi abbiamo appurato, dopo delle indagini, che tale non era. Dopodiché, abbiamo rifatto la gara e l’abbiamo vinta”.

L’annuncio apparso sulla rivista ‘Il Battelliere’, effettivamente, era riconducibile alla società della famiglia Tortora, e chiarisce come sono andate le cose. “Noi abbiamo questa nave di proprietà che era pronta fin dalla prima gara. Ovviamente, se mi avessero assegnato l’appalto, come doveva essere, perché la gara l’avevamo vinta noi a tutti gli effetti, avevo la nave pronta esclusivamente per Manfredonia. Essendo passati 20 giorni, io sono imprenditore e la nave l’ho impiegata dove stava lavorando. La mia nave porta 330 passeggeri, fino a 350, può arrivare a 24 nodi, ma per questioni di inquinamento e di risparmio di gasolio andiamo a 20 nodi, che è la velocità che abbiamo dichiarato. È una nave stupenda, e volevo portarci questa. Dispongo di un'altra nave equipollente, però è in Grecia. Se mi avessero affidato l’appalto la prendevo e la dirottavo a Foggia. Ovviamente, essendo passati 20 giorni per fare un’altra gara, con equipaggio e stipendi da pagare, l’ho impiegata dove lavoravo, con l'impegno che stavo trovando un’altra nave che a giugno sarebbe stata disponibile. In alta stagione diventa difficile anche trovare le navi. Ho fatto un annuncio per trovare la nave e l'ho trovata, perché non posso lasciare ora tutti gli impegni che ho in Toscana. Quindi abbiamo trovato l'altra nave, non perché non l’avevamo, come qualcuno ha insinuato facendo delle illazioni. Io qui ho un lavoro avviato, quindi abbiamo messo un annuncio per trovare una nave da impiegare in Sardegna e in Toscana. Qualcuno ha detto che noi non abbiamo la nave. La nave io la prendo, la metto in moto e la porto a Manfredonia. Ma qual è il problema dirimente, che non ha risolto la Provincia di Foggia? In base all'articolo 181 del Codice degli Appalti europei, quando uno vince la gara, ci deve essere un contratto che regola il rapporto obbligatorio dell'appalto, preparato da chi indice la gara,dove vengono specificati tutti i termini, incluse le modalità di pagamento. Sono previsti acconti, da un 40 a un 50% all'atto della sottoscrizione della gara”.

Contesta, peraltro, che l’aggiudicazione, datata 10 luglio, sia stata notificata il 15 luglio. “Si sono presi 15 giorni e a me hanno mandato una diffida ridicola, perché indicano un termine che non è previsto". Il 20 luglio la Provincia di Foggia ha chiesto di rispondere ad una pec nel giro di poche ore. “Noi eravamo pronti, aspettavamo il contratto e gli avevamo chiesto già l’acconto e come sarebbero stati pagati gli altri importi di gara. Tra l’altro, noi avevamo fatto un quesito anche in corso di gara e loro hanno glissato rispondendo in maniera evasiva”.

Da Palazzo Dogana è partita la diffida ad adempiere, ora la doccia fredda con l'esclusione dalla gara. "Ho cercato di mettere la nave più bella a disposizione, cerco di migliorare il servizio, l’unica cosa che chiedevo era un contratto con un minimo d’acconto. Perché devo anticipare il gasolio per la Provincia di Foggia, quando la Regione mette a disposizione la somma all'atto della sottoscrizione della gara? Perché la Provincia di Foggia non ha prodotto questo contratto? Sono stati inadempienti loro. Ci hanno inviato due fogli di una bozza provvisoria in cui non c'è scritto niente. Ovvio che le cose al buio, ai miei figli, non le faccio firmare. Io sono ancora disponibile a venire, perché non voglio mettere in difficoltà una comunità, un territorio, che tra l'altro amo, perché la Prima Comunione l'ho fatta a San Giovanni Rotondo e mio padre era un devoto di San Pio. Conosco bene la zona, è un posto bellissimo. E sarei veramente onorato di venire da voi a fare questo servizio e farvi vedere come lo facciamo. Noi offriamo il pranzo a bordo, diamo l'animazione, del rapporto qualità-prezzo uno resta veramente sbalordito. Volevo portare anche questo servizio giù da voi, ma di fatto mi viene impedito".