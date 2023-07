Il metrò Manfredonia-Tremiti non parte, manca la nave da 330 passeggeri

La gara è stata regolarmente espletata, al secondo tentativo, eppure il metrò del mare Manfredonia-Tremiti non è ancora partito.

L’attivazione del servizio, secondo quanto recitava il bando, era prevista per il 14 luglio. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la società romana Blue Navy Ferries, che ha offerto un ribasso del 5,5%, per un importo di 414.661,28 Iva compresa.

Il servizio di trasporto pubblico marittimo diretto relativo all’itinerario Manfredonia-Isole Tremiti è stato affidato lo scorso 10 luglio. Una settimana prima si era conclusa la procedura aperta.

Blue Navy l’ha spuntata sull’altra concorrente Gargano Metro Marine, che ha effettuato il servizio l’anno scorso. Ha inciso nella graduatoria il punteggio dell’offerta tecnica e, in particolare, i 30 punti assegnati per l’età della nave e altrettanti per la capacità di trasporto passeggeri.

Nell’offerta dell’operatore economico risultato primo, la nave aveva 12 anni e una capacità di 330 passeggeri. La nave del precedente gestore, invece, aveva 22 anni e poteva trasportare fino a 180 passeggeri.

Blue Navy aveva già partecipato alla gara indetta a maggio e, allora, era l’unico concorrente ma era stata esclusa perché la polizza assicurativa della cauzione provvisoria era stata sottoscritta successivamente al termine ultimo previsto dal bando.

Dalle informazioni che si ricavano dal web sembrerebbe una piccola Srl, con un fatturato che nel 2021 era inferiore ai 30mila euro.

Oggi è partita una diffida da Palazzo Dogana. “La ditta è stata prontamente diffidata ad attivare il servizio – afferma oggi il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti - Se non procederanno entro i termini concessi e perentori revocheremo l’affidamento”.

Proprio nelle ultime ore circolava uno strano annuncio, che sarebbe stato inviato dal portale specializzato nella nautica professionale ‘Il Battelliere’ a tutti i suoi iscritti. ‘Cercasi nave passeggeri a noleggio’, si legge nell’inserzione. L’operatore ignoto, peraltro, richiede anche l’equipaggio.

Ma sono le caratteristiche a catturare l’attenzione di chi ha seguito, evidentemente, le fasi della gara: 300-350 passeggeri, velocità superiore a 20 nodi, età inferiore a 20 anni, utilizzo entro le 20 miglia. E ancora, “disponibilità immediata. Servizio dal 20 luglio al 15 settembre 2023”.

Ci sono anche due numeri telefonici e uno sembra appartenere ad una compagnia che opera collegamenti con l’Isola d’Elba, la cui storia si intreccia con la sua omonima che, a sua volta, ha un nome molto simile all’operatore che si è aggiudicato l’appalto sul Gargano, per quanto se ne parli come di due agenzie di trasporti marittimi distinte e separate.

Insomma, secondo gli attenti osservatori, tutto farebbe pensare alla nave descritta nell’offerta per il servizio operato tra Manfredonia e le Diomedee. Di certo, ad oggi, la nave che dovrebbe effettuare il collegamento con l’arcipelago non si è ancora vista.