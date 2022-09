Il metrò mare da Manfredonia a Tremiti funziona: in un solo mese 6000 passeggeri

Il 4 settembre scorso è terminato il servizio della linea che collega Manfredonia alle Isole Tremiti, come stabilito dal bando emesso dalla provincia di Foggia.

"Il risultato è stato eccellente e incoraggiante affinché l’esperienza possa ripetersi nel futuro. Grande la partecipazione del pubblico dal suo avvio 29 luglio fino all’ultimo giorno". Benché quest’anno le condizioni meteo hanno messo a dura prova la Puglia in particolar modo il Gargano per la gran parte del mese di agosto causando una grave sofferenza al comparto turistico, il servizio di trasporto è stato utilizzato da circa 6000 passeggeri. Si pensi che la stessa linea fino al 2008 trasportava in tre mesi circa 5000 passeggeri in totale.

Grande la soddisfazione dei passeggeri provenienti dal nord barese, Subappennino, Foggiano e Sud Gargano che hanno trovato la partenza dal porto di Manfredonia molto comoda. Hanno utilizzato questo servizio, in principal modo, i residenti in Puglia e coloro che hanno trascorso nella nostra regione un periodo di vacanza.

Su questa tratta Il servizio di trasporto pubblico ha il vantaggio di svolgersi via mare lungo l’alta scogliera bianca e incontaminata del Gargano per poi tuffarsi nelle cristalline acque delle Isole Tremiti. La richiesta fatta dagli utenti e dagli operatori turistici è stata quella di aumentare la durata del servizio, perlomeno per coprire lo stesso periodo del passato da giugno a settembre.

Molto soddisfatto del risultato il management della Ati Gargano metrò marine che in tempi record ha organizzato tutte le componenti essenziali ed accessorie. Il risultato più gratificante è stato quello di offrire al nostro territorio con il supporto della regione Puglia e della provincia di Foggia un servizio economico e di qualità del cui successo parlano i numeri".