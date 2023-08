All’Università di Foggia si studia con il metodo analogico di Bortolato

Nato tutto da un’intuizione della prof.ssa Giusi Antonia Toto - docente di Didattica e Pedagogia Speciale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e coordinatrice scientifica del Learning Science hub (LSh) - ad ottobre il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Economia, Management e Territorio, si trasformerà in un polo stabile di sperimentazione degli innovativi strumenti didattici del maestro Camillo Bortolato, ideatore del metodo analogico.

Ritorna, così su un tema tutto nuovo, il Bootcamp con i suoi workshop e speech motivazionali allestiti dai nostri ospiti d'eccezione e incentrati appunto sul metodo analogico del Maestro Camillo, da cui prende il titolo l’evento Bootcamp. Mab.Lab Unifg. Letteralmente 'Campo di addestramento' o 'campo pratica', il Bootcamp è un evento formativo/informativo intensivo e strutturato ad immersione, volto a consentire l’applicazione pratica dei concetti chiave proposti e orientati, per l’occasione, alla conoscenza e allo studio del kit di strumenti progettati ad hoc per stimolare l’intuizione e l’analogia tra realtà concreta e pensiero astratto, modo “umano” di apprendere, a misura di bambini i quali comprendono al volo tutte le cose.

Ad oggi, il metodo Bortolato è stato utilizzato da oltre 2 milioni di bambine e bambini, che ne hanno potuto trarre benefici evidenti e immediati, come dimostrano le decine di testimonianze pubblicate sul portale web del metodo e la stessa Università di Foggia, dal mese di febbraio 2023, ha acquisito ufficialmente lo status di “amica del metodo Bortolato”, stipulando un accordo di partenariato con il team del maestro e patrocinando i laboratori.

Il Bootcamp avrà luogo il 12-13 ottobre e si svolgerà nell’arco di 24 ore, dalle 9 alla stessa ora del giorno successivo. Sarà un evento dedicato all'incontro e al confronto, per il rilancio e la promozione del metodo analogico nelle scuole del nostro territorio e non solo. L’ingresso sarà consentito previa iscrizione ad un numero massimo di 500 persone ed i partecipanti, guidati dallo staff, saranno chiamati a lavorare per gruppi su determinate aree tematiche.

Agli studenti che discuteranno davanti ad una giuria il proprio project work saranno riconosciuti due crediti universitari. "I dipartimenti di Studi Umanistici e di Economia, Management e Territorio sono due poli di ricerca educativa e sociale estremamente propositivi, che puntano moltissimo sull'innovazione e sulla promozione di strumenti efficaci per l'insegnamento, la formazione, la comunicazione e la diffusione della cultura. Il Bootcamp, come anche gli Hackathon organizzati in passato, è un perfetto esempio di come questo impegno venga a concretizzarsi con applicazioni pratiche della teoria, rendendo i nostri studenti veri protagonisti di tali processi innovativi” ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio.

Sarà l’occasione per avvierà a settembre un’attività di sperimentazione sul metodo all’interno di alcune scuole primarie di Foggia e provincia. In particolare, l’attenzione sarà rivolta alle classi prime per validare e valutare gli effetti di tale approccio rispetto alla letto-scrittura e al calcolo, grazie agli strumenti per imparare l’italiano al volo e la matematica al volo. Una sperimentazione, invece, orientata al didattica speciale si svolgerà nel periodo gennaio-maggio 2024.

“Attraverso le attività di Terza Missione l'Ateneo di Foggia interpreta i bisogni della società e si apre alla città con spazi di divulgazione, coinvolgimento e condivisione che uniscono diversi soggetti, un tempo lontani dalla comunità accademica. In questi spazi si sviluppano storie, notizie, eventi, persone, progetti e luoghi, in continuo dialogo con il territorio. In questo processo partecipativo rientra lo sviluppo dell’educazione e della formazione attraverso l’interazione con le altre strutture responsabili delle attività educative e formative. Un esempio concreto di incontro tra Università e Territorio e di valorizzazione della ricerca in ambito educativo è rappresentato dalle sperimentazioni sul Metodo Bortolato, portate avanti in questi ultimi anni dalla cattedra di Pedagogia speciale del Distum. Queste esperienze si concretizzeranno a ottobre in una iniziativa di natura formativa e divulgativa, un Boot Camp che si terrà presso i Dipartimenti Distum e Demet dove, assieme a Camillo Bortolato stesso, a professionisti del Centro Studi Erickson di Trento e a formatrici del Metodo, saranno esplorate con i docenti in formazione le procedure applicative e possibili vantaggi. Le attività preparatorie al Boot Camp inizieranno a settembre con le sperimentazioni che la professoressa Giusi Toto condurrà presso alcune scuole del territorio” dichiara il delegato alla Terza Missione prof. Danilo Leone.

I corsisti soprannumerari del Tfa (VIII ciclo), primaria e secondaria primo grado, interessati a far parte di questa attività sperimentale come tirocinanti possono inviare la loro candidatura entro il 30/08/2023 all’indirizzo e-mail sperimentazionelsh@unifg.it. La collaborazione prevederà la partecipazione ad un corso gratuito sul Metodo Bortolato di 20 ore e l’ingresso nelle scuole aderenti all’iniziativa per proporre l’applicazione del metodo analogico.

I corsisti che rientreranno in questo programma di sperimentazione avranno il riconoscimento di un numero di ore pari a 30, valide ai fini del recupero per tirocinio diretto/indiretto, laboratori o lezioni.