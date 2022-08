Più sicurezza sulle strade provinciali: ci sono 33 milioni per metterle in sicurezza

Ammontano a 33 milioni di euro i fondi investiti in interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, nell?ambito di sette distinti accordi quadro rivolti alle aree interne del Gargano, dei Monti Dauni Meridionali e Settentrionali, dei distretti agricoli del Tavoliere Nord e Sud.

Le sette procedure aperte per l?aggiudicazione dei lavori sono state ufficialmente pubblicate dall?Ente di Palazzo Dogana e saranno finanziate con 20 milioni di euro rivenienti da fondi del bilancio provinciale frutto di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, ?liberati? con la recente approvazione del rendiconto 2021, e con altri 13 milioni di euro a valere sui finanziamenti del Pnrr, ottenuti attraverso il decreto interministeriale 394 del 12 ottobre 2021 per le aree interne del Gargano e dei Monti Dauni.

Per il presidente della Provincia "si tratta di investimento di un?entità che ha pochi precedenti nella storia di questo territorio. Un programma che dimostra l?attenzione e la determinazione con cui continuiamo ad occuparci di quella è che la principale competenza del nostro Ente?.

Nicola Gatta aggiunge: ?La manutenzione della nostra immensa rete stradale, oltre ad essere uno strumento essenziale per garantire maggiore sicurezza ai tantissimi cittadini che ogni giorno la percorrono, è un tassello fondamentale per ogni processo di sviluppo dei punti di forza e delle eccellenze della Capitanata: da quello turistico a quello produttivo, da quello industriale a quello agroalimentare. Gli interventi finanziati con i 33 milioni di euro, in particolare, permetteranno una speciale manutenzione alla viabilità a servizio delle imprese agricole che hanno bisogno di infrastrutture migliori per accedere ai mercati e commercializzare i propri prodotti?.

Il numero uno di Palazzo Dogana conclude: ?Un impegno, quello di migliorare la condizione delle arterie del territorio, che ho assunto sin dal momento del mio insediamento ed il cui rispetto è confermato da ciò che abbiamo già realizzato e che continueremo a realizzare fino alla fine del mio mandato di presidente della Provincia?.