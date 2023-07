Mercato settimanale del venerdì anticipato: si terrà domani per i test 'Tfa sostegno' alla Città del Cinema

Novità per i foggiani. Questa settimana il mercato del venerdì è stato anticipato alla giornata di domani, giovedì 6 luglio. La Commissione Straordinaria ha infatti diramato una ordinanza che dispone l'anticipazione del mercato di via Miranda - Piazzale Anna De Lauro Matera alla giornata di domani.

Il cambio di data è stato disposto per consentire lo svolgimento dei test preselettivi per l’ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della Scuola Secondaria di II grado in programma proprio nella giornata di venerdì 7 luglio presso la Città del Cinema di via Miranda.