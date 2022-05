Mercato a metà, la matassa non si sbroglia: "Così non possiamo lavorare". Qualcuno però riapre

A San Marco in Lamis il mercato è questione di numeri e di spazi. Gli ambulanti distribuiti nella nuova area mercatale adiacente al campo sportivo ‘Tonino Parisi’, anche questa mattina hanno incrociato le braccia. “Qui non ci sono le condizioni per lavorare”. Tuttavia – contrariamente alla maggior parte dei colleghi - qualcuno ha deciso di riaprire l’attività. “Voglio lavorare, ma non è una guerra tra noi ambulanti. Ho speso 50 euro di carburante per venire qua” evidenzia un commerciante di abbigliamento di Andria.

Qualcun altro lo ha fatto o avrebbe voluto farlo in un secondo momento, scatenando una discussione sul momento. “Apriamo, perché solo così possiamo dimostrare che non ci sono gli spazi per lavorare”, ha osservato qualcuno nel capannello formatosi tra i furgoni parcheggiati.

Spiazzati i cittadini. Bocche cucite, nessuno ha voglia di esprimersi pubblicamente. C’è però tanta amarezza. “Il mercato serve, si risparmia, qua a me non piace” il commento en passant di una donna.

Mercato a metà (bancarelle aperte in via Carlo Rosselli e via della Repubblica), città spaccata. Come andrà a finire? "Boh...".