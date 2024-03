Mercato immobiliare, cresce la domanda di acquisto dalle giovani coppie: tra gli affitti prevalgono i contratti transitori

Un lieve calo, di poco inferiore all’1%: è quanto riportato dall’Osservatorio Immobiliare del Gruppo Tecnocasa relativo al primo semestre del 2023. L’osservatorio presenta i prezzi degli immobili e la descrizione del mercato di tutti i capoluoghi di provincia in cui sono presenti le reti in franchising.

I prezzi delle case a Foggia nei primi sei mesi dell’anno scorso sono scesi dello 0,9%. Quotazioni stabili nell’area centrale, ma nella seconda parte si registrano lievi ribassi delle quotazioni. Infatti, la disponibilità economica dei potenziali acquirenti è in calo, anche a causa del rialzo dei tassi sui mutui.

“I valori contenuti stanno incentivando la domanda da parte di investitori, domanda che è aumentata negli ultimi mesi. I potenziali clienti che cercano casa, oggi si differenziano fra investitori che spendono da 20 a 50 mila € ed acquirenti prima casa che spendono da 50 a 80 mila €”, si legge nel report.

Per quel che concerne, invece gli affitti, la domanda è alta e la ricerca riguarda soprattutto giovani e famiglie. Il canone di un trilocale si attesta intorno ai 400 euro al mese e i contratti più utilizzati restano quelli a carattere transitorio con cedolare secca: “Rimane difficoltosa la locazione a persone non italiane, purtroppo, ed a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza”.

La domanda di acquisto di abitazioni principali arriva soprattutto da giovani coppie, in questo caso la disponibilità di spesa media si attesta intorno a 50-70 mila € con cui si possono acquistare trilocali di buona metratura da ristrutturare. Prevalgono gli immobili costruiti ante anni’69 e i valori medi sono di 550 -600 € al mq.

Secondo il monitoraggio le quotazioni più elevate riguardano esclusivamente la zona Mongolfiera, in quanto più recente e con una maggiore quantità di villini, i cui prezzi raggiungono i 1200- 1300€ al mq. Mercato decisamente residenziale quello dello Stadio dove, eccezionalmente, si concentrano soluzioni che si riescono a vendere anche intorno agli 800 € al mq.

Da segnalare che nell’area di piazza Ugo Foscolo è stata realizzata una nuova palazzina i cui valori di vendita si attestano intorno a 2700 € al mq. Nell’area di Parco San Felice – Viale Giotto – Ospedale la domanda proviene soprattutto da persone in cerca dell’abitazione principale. Le richieste si focalizzano spesso su trilocali posizionati ai piani intermedi, mentre sono meno apprezzati i primi piani e gli ultimi piani. La prima parte del 2023 ha visto una diminuzione del numero di richieste in seguito all’aumento dei tassi mutui.

Molto apprezzata la zona di Parco San Felice: “Offre condomini dotati di ascensore, box e aree esterne e per questo motivo è apprezzato dai potenziali acquirenti, le quotazioni medie si attestano sui 1000 € al mq. Piacciono anche le soluzioni più recenti presenti a Comparto Biccari: parliamo di villette a schiera oltre che di piccoli contesti condominiali. Costruiti nel 2003-2004 hanno quotazioni medie che vanno da 1100 a 1300 € al mq. La domanda si concentra soprattutto nella zona di Aldo Moro e in zona Ospedale. La prima sorge nei pressi del centro ed è servita a livello commerciale. Una soluzione da ristrutturare si scambia a prezzi medi di 900-1000 € al mq mentre una soluzione ristrutturata costa 1600 € al mq”.

C’è poi la zona dell’ospedale che offre abitazioni piuttosto ampie, intorno ai 140 mq, con valori che oscillano tra i 900 e i 1000 euro al mq per le case da ristrutturare, e fino a 1300 euro per quelle già ristrutturate: “Buona la domanda di abitazioni in affitto, in particolare da parte di lavoratori trasfertisti impiegati nella struttura ospedaliera e di studenti universitari, più bassa la domanda da parte di famiglie. I canoni di bilocali e trilocali si attestano su 450-500 € al mese e i contratti più utilizzati sono quelli a canone libero oppure quelli a carattere transitorio”.

Per quanto riguarda i comuni più grandi della provincia, a Cerignola i prezzi delle case nuove di tipo signorile arrivano fino a 2500 euro al mq nella zona ‘Cerignola-Convento’, mentre scendono fino a 1100 euro nella periferia (Torricelli). Fino a 1700 al mq il prezzo a Lucera.

A Manfredonia, prezzi più o meno equilibrati tra centro e periferia, leggermente più alti in zona Corso Manfredi, sia per l’usato che il nuovo.

A San Severo, invece, la zona più ‘cara’ è quella ‘Poste Centrali’ dove i prezzi delle case nuove vanno dai 1400 euro al mq delle economiche ai 1750 delle signorili. Per l’usato, invece, i valori medi scendono della metà. Tra i grandi comuni della provincia, San Severo si segnala per i canoni di locazione più bassi, con un massimo di 350 euro per i trilocali in centro, contro i 500 euro di Manfredonia e di Cerignola.

Chiude, infine, Torremaggiore, dove l’usato signorile in centro arriva fino a 700 euro al mq.