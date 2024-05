Precipita il valore degli immobili a Foggia: si va dai 900 ai 1500 euro circa al metro quadro

Da 1742 del 2012 ai 1071 euro a metro quadro dell'aprile 2024. In dodici anni, secondo Idealista, il valore degli appartamenti di Foggia è sceso del 38,7%, pari a 50 euro all'anno in meno a metro quadro. Eppure nel 2024, il mercato immobiliare ha fatto registrare un aumento dell'1,8%, un dato che però stride con un meno 0,4% rispetto al mese di gennaio e un meno 0,7% rispetto a marzo.

Più di tutte, hanno perso valore le abitazioni dei Quartieri Settecenteschi, dove in 10 anni si è passati da un valore di 1536 ad appena 893 al m2.

In caduta libera anche il prezzo degli immobili in zona Immacolata e San Pio X (che però registrano dati positivi nell'anno in corso). Analoga situazione al Villaggio Artigiani, Rione Martucci, Diaz e centro storico (quest'anno in leggera risalita).

Stabili i prezzi del quartiere Croci, lieve decremento per San Lorenzo, Macchia Gialla e Ordona Sud, zone del capoluogo dauno dove le case costano di più: in media 1472 al m2. Nei quartieri Biccari, Stadio e Ospedali Riuniti il costo è di 1286 euro. In zona Stazione e in via della Repubblica il prezzo medio è di 1062.

Nella valutazione degli immobili incidono sicuramente l'età, lo stato in cui versano, più in generale l'attrattività di una zona e la presenza o meno di particolari servizi, compresa la possibilità di parcheggiare l'auto o di trovare un garage in abbinamento.