Il mercato di via Manzoni sta cadendo a pezzi. I commercianti: "Così non si può lavorare"

Ormai siamo ben lontani dai fasti del passato quando il mercato Arpi, all'ora situato a Piazza Mercato, era il fulcro della città, laddove i foggiani si riunivano per le spese di casa. Nel 2007 quel mercato è stato spostato qualche centinaio di metri più avanti, in una area che potesse consentire in modo più semplice e senza arrecare disturbo ai cittadini, lo scarico delle merci.

Da allora è iniziato il declino di quel centro di commercio agroalimentare, ma soprattutto da quel lontano 27 luglio del 2007, nessuna manutenzione è stata più fatta.

Oggi i commercianti lamentano il totale abbandono dell'area mercatale: illuminazione pubblica ormai assente da due anni, pavimentazione rotta e pericolosa, bagni inutilizzabili, con i tubi degli scarichi rotti e, quello destinati ai disabili, raggiungibile solo facendo un lungo giro perché chi ha costruito quella struttura non ha pensato ad un accesso più veloce (bisogna uscire e rientrare per poter accedere all'area bagni in carrozzella, perché non c'è una salita-discesa).

I teloni che coprono le postazioni destinate ai commercianti, ormai sporchi e logori, fanno passare la pioggia. I commercianti, che pagano un canone per poter occupare la propria postazione di vendita, sono disperati.

Già la clientela di quel posto è ridotta al minimo, ora non ci sono più nemmeno le condizioni per poter continuare a lavorare.