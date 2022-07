Emergenza-urgenza in Puglia: da 6 a 20 euro all'ora ai medici del 118 per gli straordinari

In Puglia dal 1 agosto al 30 ottobre, ai medici in servizio presso il 118, oltre le 168 ore mensili verrà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva di 20 euro all'ora rispetto ai sei previsti in precedenza per gli straordinari.

L'accordo ponte approvato in Cpr e poi dalla Giunta regionale soddisfa la Fimmg. “Ringrazio l’assessore Rocco Palese e il direttore Vito Montanaro per l’attenzione manifestata verso la categoria e per aver individuato i fondi necessari per sostenere gli straordinari dei medici del 118, che negli ultimi anni hanno dovuto sopportare carichi di lavoro e turni particolarmente pesanti, anche a causa delle carenze di personale” dichiara Nicola Gaballo, referente Fimmg Puglia per l’Emergenza Urgenza.

“Ora attendiamo la convocazione per iniziare a pensare al futuro, al nuovo 118 che dovrà avere nuovi compiti e nuove competenze nell’ambito dell’emergenza. Servirà un nuovo accordo integrativo regionale per definire sia gli aspetti economici che quelli organizzativi e funzionali, che caratterizzeranno un nuovo e profondamente rinnovato 118”.