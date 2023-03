Il Comitato Vola Gino Lisa c'è, Gargiulo torna alla guida: "Siamo una squadra"

“Il Comitato Vola Gino Lisa c’è e non ha mai smesso di esistere, e soprattutto è ancora più compatto e coeso di prima. Si riparte dal Consiglio direttivo, perché siamo una squadra”. Sono le prime parole da neo eletto presidente dell’avvocato Maurizio Antonio Gargiulo, che torna alla guida tre anni dopo il primo mandato, dal 2016 al 2020, e anzi, mantiene saldamente le redini che aveva preso in mano dopo le dimissioni di Sergio Venturino, rassegnate lo scorso 5 gennaio.

Le operazioni di voto si sono svolte nella Camera di Commercio di Foggia, sede legale del comitato. Hanno partecipato 19 soci, mentre 11 fuori sede e soci impossibilitati a recarsi al seggio hanno espresso le loro preferenze per via telematica.

“Sono solo un portavoce di un comitato fatto dai cittadini, e resterò tale”, afferma. Il vice presidente è Marcello Sciagura, a Maria Guglielmi è stato, invece, affidato l’incarico di segretaria. Nel Consiglio Direttivo ci sono anche Antonio Nunziante, Giuseppe Potenza, Enzo Dota, Niccolò Guglielmi, Rosaria Prencipe, Mimmo Carlucci, Achille Rosario Corso, Pasquale Di Domenico e Renato Matteo Imbriani.

Incrementare il numero di passeggeri, il distaccamento dei Vigili del Fuoco in aeroporto e lo slot su Linate restano gli obiettivi prioritari, in perfetta continuità con il recente passato. Gargiulo non fa mistero delle difficoltà degli ultimi mesi, ma si distendono i toni con la Community Vola Gino Lisa: “Stiamo recuperando tutto il percorso di dieci lunghi anni, e anche il percorso degli ultimi due anni che ha arricchito moltissimo il Comitato sotto il profilo del numero dei soci, e per questo ringraziamo anche l’ex presidente Sergio Venturino”.