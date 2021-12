Matteo La Torre, da un piccolo negozio a 17 anni a 31 punti vendita e 800 dipendenti: "Tutti possono farcela"

E' stato presentato venerdì 10 dicembre durante un evento privato, il libro-biografia di Matteo La Torre, imprenditore di Foggia che è diventato un punto di riferimento nel mercato del retail specializzato, non solo a livello locale ma anche nazionale.

Con la collaborazione del giornalista Domenico Carella nella stesura del testo, Matteo La Torre ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, a partire dai ricordi della sua infanzia nel dopoguerra, in una Foggia bombardata, di cui traccia un ricco affresco storico e ne fa rivivere l’atmosfera e lo spirito. Per poi trasportare il lettore nel suo lungo percorso di vita professionale, che è iniziata a 10 anni e che ha visto il piccolo Matteo impegnarsi con determinazione e costanza da subito, fino al momento della sua svolta imprenditoriale, con l’apertura a soli 17 anni del suo primo negozio di elettrodomestici in centro città.

Da quel lontano 1960 la strada di La Torre è stata piena di successi, anche grazie alla lungimiranza di entrare a far parte di un gruppo di acquisto nazionale, Get Italia nel 1997, diventato Euronics nel 2001. Ora il Gruppo Siem conta 31 punti vendita diretta e 80 indiretti, una presenza in Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche, con oltre 800 dipendenti.

'Matteo La Torre - Storia di un imprenditore' è un ritratto vero, senza risvolti romanzati, di un uomo instancabile, appassionato del suo lavoro, pragmatico, ambizioso e combattivo che non si è mai arreso di fronte alle piccole e grandi difficoltà. Un visionario, che rappresenta un esempio concreto per le nuove generazioni, a cui il libro è dedicato. “Ho scritto questo libro perché mi piacerebbe che il mio percorso lavorativo fosse la testimonianza tangibile che qualsiasi obiettivo si può raggiungere. Tutti possono arrivare in alto, indipendentemente dal contesto sociale in cui vivono e dalle difficoltà che sono costretti ad affrontare. L’importante è avere idee, coraggio e perseveranza” commenta Matteo La Torre, Presidente Gruppo Siem - Euronics.