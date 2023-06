Ai pugliesi il matrimonio piace in grande stile

Ai Pugliesi piace il matrimonio religioso e in grande stile. Ormai lontani i divieti e le restrizioni della pandemia, i promessi sposi del tacco dello Stivale si riprendono tutto. Secondo una indagine di mercato dell'Osservatorio Matrimoni 2023 'Pronto Pro', che ha preso in esame le ricerche fatte on line dalle coppie, più della metà ha scelto il rito in chiesa.

E anche se il 64% è in linea con la media nazionale che sceglie il matrimonio ‘standard’ da un centinaio di invitati per un costo di circa 20mila euro (al netto di abiti, inviti e bomboniere), il dato che fa la differenza è che in Puglia si registra la percentuale più alta di coppie che spendono oltre i 45mila euro per un matrimonio di lusso (il 9% a fronte della madia nazionale pari all’1%).

Il matrimonio 'essenziale' che oggi ha un prezzo stimato tra i 10 e i 13mila euro, in Puglia conquista solo il 9% dei promessi sposi, contro la media italiana del 21%: in questo caso si deve considerare un taglio sul numero degli invitati, che si aggira fra le 30-50 persone al massimo, e sulla location del banchetto, a prevalenza orientata su agriturismi.

Guardando i dati sul numero degli ospiti, in Italia quasi 1 coppia su 2 (47%) invita tra le 50 e le 100 persone, tendenza in crescita di 11 punti percentuali rispetto al pre-pandemia. In Puglia il 40% si attesta su questi numeri, ma il 26% conta una lista di 100-150 invitati e nel 18% dei casi si sale anche oltre i 150 ospiti.

Ma qual è lo stile del matrimonio perfetto? I Pugliesi lo vogliono elegante (23% contro il 10% del dato nazionale), ma non disdegnano quello romantico-fiabesco (21%). Con il 20% delle preferenze tiene banco anche l’alternativo (che a livello nazionale, però, scalza addirittura quello elegante). Infine, riguardo il luogo del ricevimento, in perfetta linea con la tipologia, la scelta ricade principalmente tra ristorante (24%) e villa (23%).