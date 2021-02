L'anno devastante dei matrimoni in Puglia: nozze dimezzate e fatturato in calo del 90%

Circa 15mila le nozze celebrate in Puglia ogni anno, ma non nel 2020, in cui si è registrato un dimezzamento dei matrimoni e un calo del fatturato che si aggira intorno al 90%

Matrimoni dimezzati e un calo di fatturato che si aggira intorno al 90%. Devastanti nel 2020 i numeri in Puglia, "una delle regioni italiane in cui la tradizione dei matrimoni e delle cerimonie e? piu? sentita" puntalizza la neonata Federmep, l'associazione nazionale che rappresenta gli operatori economici del settore matrimoni ed eventi privati e che anche in Puglia si e? strutturata "per tenere alta l’attenzione, dialogare con le istituzioni per individuare contributi per la ripartenza”.

Dietro i matrimoni – e piu? in generale gli eventi privati – si muove un tessuto economico composto da circa 4mila aziende, 46630 in Italia, e oltre 20mila persone impiegate, 800mila in tutto il Paese.

Circa 15mila le nozze celebrate in Puglia ogni anno, ma non nel 2020, in cui si e? registrato un dimezzamento dei matrimoni e un calo del fatturato che si aggira intorno al 90%. "Una batosta per un settore che era in crescita e che non e? stato considerato adeguatamente" scrivono in una nota i componenti del direttivo regionale.