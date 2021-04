Campus universitario in Fiera, UniFg sfiora l'incidente diplomatico. Arena va oltre: "Non è il momento di fare le prime donne"

Si è rischiato l'incidente diplomatico, tra l'Università e l'Ente Fiera di Foggia, nella persona del commissario, l'avvocato Massimiliano Arena.

Questo, in seguito alla presentazione, da parte del magnifico rettore, Pierpaolo Limone, del progetto relativo ad un Campus universitario pensato negli spazi fieristici. Il tutto, però, senza contattare Arena, il quale rivendica anche la paternità dell'idea di una 'cittadella' che possa accogliere gli studenti fuori sede.

E' bastata una telefonata tra le due parti per risolvere la questione. "Non è il momento di fare le prime donne", commenta Arena. "L'importante, per me e per il rettore Limone, è il bene della città". Il campus, qualora venisse realizzato, creerebbe un indotto economico rilevante, così come fece, negli anni '90, la stessa Università, quando istituì i primi corsi.