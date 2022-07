In masseria come al mare sul Gargano: ombrelloni, sdraio e piscina nella valle di 'Coppa di Mezzo'

Una decina di ombrelloni con sedie a sdraio, giochi park e gonfiabili per i più piccoli e una piscina immersa nella natura. A pochi chilometri dal Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri di San Marco in Lamis, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, i titolari della masseria-agriturismo ‘Coppa di mezzo’ situata sulla Sp 22 che porta a Cagnano Varano, hanno ampliato l’offerta. Da alcuni giorni, infatti, nel verde del bosco 'La Difesa', si respira aria di mare.

La struttura, risalente agli inizi del 1800, negli anni scorsi è stata completamente ristrutturata con la pietra con la quale era stata realizzata. Dispone di 120 posti a sedere, tra locali interni ed esterni. La proposta culinaria ripercorre le ricette di una volta, con una cucina a base di prodotti biologici e caseari di un’azienda agricola in località Chiancate, a tre chilomettri dall'agriturismo Nella valle ‘Coppa di Mezzo’ è possibile anche alloggiare. A disposizione dei clienti ci sono tre camere e un appartamento.

L’agriturismo dispone anche di un bosco didattico, riconosciuto nell’albo dedicato e situato di fronte alla Masseria Didattica. “Facilmente accessibile, anche dai bambini più piccini, l’idea nasce per completare la nostra offerta didattica sulla nostra biodiversità. Infatti, abbiamo cercato di mettere in evidenzia all’interno di percorsi ben strutturati, tutta una serie di piante e di alberi autoctoni che caratterizzano il nostro territorio. Il Bosco ha diversi percorsi. Infatti, oltre a quello più accessibile per i bambini e le scolaresche, disponiamo di qualche percorso anche più impegnativo che arriva sino alle cime più alte del nostro promontorio dalle quali si possono osservare le isole tremiti, il lago di varano, l’istmo e tutta la parte a nord del Gargano”.

Inoltre, con l’obiettivo di rendere la vacanza più autentica, i titolari propongono itinerari turistici locali, innovative proposte esperienziali per le famiglie che amano stare all’aria aperta, per amanti degli sport di avventura e per tutti coloro che vogliono vivere una vacanza intensa piena di emozioni, vivendo a stretto contatto con la gente che abita e lavora nei contesti naturalistici del Parco Nazionale del Gargano.