FP Cgil Foggia, La Vecchia lascia dopo 7 anni da segretario: "Abbiamo fatto un lavoro straordinario"

“Lascio l'incarico di Segretario Generale della Fp Cgil Foggia dopo oltre sette anni. Con il compagno Angelo Ricucci e le compagne Lucia Aversa e Margherita Vitulano, che si sono alternati in segreteria, abbiamo lavorato sodo, unitamente ai compagni coordinatori a cui abbiamo affidato interi comparti, ottenendo grandi risultati. Malgrado la fuoriuscita di migliaia di dipendenti da enti pubblici e privati per via di pensionamenti, che hanno influito non poco sul numero degli iscritti alla nostra Federazione, oggi contiamo un numero di circa 2700 iscritti, ma aumentando la quota media della tessera tanto da incrementare il volume dei flussi finanziari. Da questo punto di vista, posso affermare di lasciare la Federazione di Foggia in uno stato di buona salute che consentirà ai compagni che subentreranno alla direzione di FP CGIL di Foggia di fare programmazione di attività e sperimentare nuovi modelli organizzativi sul territorio”.

E’ con queste parole che Mario La Vecchia, segretario generale uscente di FP Cgil Foggia, ha lasciato il testimone al suo successore Angelo Ricucci, eletto dal Congresso Provinciale che si è tenuto giovedì 15 dicembre 2022. “Angelo Ricucci saprà sicuramente guidate il nostro sindacato verso nuovi e importanti traguardi”.

Mario La Vecchia lascia dopo aver guidato l’organizzazione a un risultato storico straordinario, conseguito alle scorse elezioni RSU di aprile: per la prima volta, la FP Cgil Foggia è il primo sindacato del pubblico impiego in Capitanata.

“Tanti lavoratori delle cooperative, con salari davvero esigui, ci sostengono col loro contributo economico, perché credono nella nostra rappresentatività. Infatti, non abbiamo fatto mancare la nostra tutela contrattuale, ottenendo grandi risultati nelle coop Sociali che gestiscono servizi alla persona come l’integrazione scolastica, riuscendo a ottenere la garanzia del pagamento della giornata anche con l’assenza per motivi di malattia o indisponibilità dell’alunno assistito. La loro fiducia ci sprona a non distrarci dagli obiettivi propri del Sindacato, dai suoi valori. Noi non ci asterremo mai dal difendere i loro sacrosanti diritti: abbiamo l'ambizione di rappresentare una società fondata sul lavoro, vogliamo la salvaguardia del lavoro in ogni sua declinazione, puntiamo all'eguaglianza sociale e parità dei diritti sul lavoro, in un mondo solidale che faccia dell'ecosostenibilità e della pace i principi fondanti. Le elezioni RSU, per quel che ci riguarda, sono state un’ulteriore riprova della fiducia dei lavoratori verso il sindacato, infatti la partecipazione è andata oltre l’ottantacinque per cento degli aventi diritto. Il risultato della FP CGIL di Foggia è stato eccezionale: abbiamo ottenuto consensi tali da essere il primo sindacato in assoluto in provincia di Foggia tra i pubblici dipendenti. Un dato storico per questo territorio. Un risultato ottenuto per la grande autorevolezza di tutto il gruppo dirigente provinciale: la segreteria, i coordinatori di comparto e i delegati. A voi tutti dico grazie per aver lavorato in team, sono orgoglioso di voi. Sono certo che tutti insieme, nuovo gruppo dirigente provinciale e rappresentanti eletti, non smetterete mai di ricercare unità con i sindacati confederali, rilanciando sui posti di lavoro l’azione sindacale unitaria. Ricordiamoci che le nostre azioni sono sempre tesa a tutelare e migliorare le condizioni dei lavoratori, e, come insisteva a dire Giuseppe Di Vittorio: i lavoratori uniti rendono forte la rivendicazione. Ringrazio ancora tutti voi, compagne e compagni, con cui ho condiviso il mio percorso sindacale e della gioia che mi avete dato per l’opportunità di tenere a battesimo, in qualità di Segretario Generale, il dato storico della Fp Cgil di Capitanata”.