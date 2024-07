Marino Pilati di Coldiretti eletto vicepresidente della Camera di Commercio

Passaggio di consegne, questa mattina, tra l'uscente Presidente della Camera di Commercio di Foggia Damiano Gelsomino e il neo eletto Pino Di Carlo. La Giunta, costituitasi qualche giorno fa, ha anche eletto il vicepresidente nella persona di Marino Pilati già direttore della Coldiretti di Foggia.

Pino Di Carlo progetta di concentrare le forze dell'ente camerale sul brand "Puglia", senza voler scalare nessuna realtà consolidata della Regione ma puntando a fare rete per 'vendere' un marchio che venga riconosciuto come sinonimo di qualità.

Fa la sua parte, in ciò, la figura di Pilati nell'agroalimentare: "Puntare a esportare la qualità dei nostri prodotti per concentrare sulla Puglia e su Foggia la linea di demarcazione che ci Identifica come produttori di eccellenze gastronomiche. Resta da combattere e contrastare l'import indiscriminato di prodotti alimentari di scarsa qualità i quali, una volta "italianizzati" vengono immessi sul mercato come merce made in Italy".